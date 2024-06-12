桃園蘆竹警辦羽球賽提前歡慶警察節 邀員警揮汗一甩壓力

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市蘆竹警分局提前歡慶警察節，昨下午在蘆竹區富暘羽球中心舉辦「羽你同在」羽球賽，邀請分局各單位、派出所等共64位員警參賽，期盼透過羽球友誼賽釋放工作壓力，更凝結大家的向心力。

警察節前夕，桃園市警察局蘆竹分局在蘆竹區中正北路的富暘羽球運動中心舉辦「羽你同在」羽毛球競賽，邀請蘆竹分局各單組室、派出所及交通隊、警備隊等單位，進行羽毛球競賽。

蘆竹分局指出，這次賽事除了鼓勵同仁參加，也鼓勵警眷參與，為家人加油打氣，此次共有64位同仁參加比賽，包括分局長也一起揮汗運動，相當歡樂。

蘆竹分局提供參賽同仁團隊運動服，為比賽增添儀式感，羽球比賽規則參照中華民國羽球協會賽審定的羽球規則，依照抽簽循環比賽，以積分制計分，獎勵依照名次有獎盃及禮券等豐富獎品，現場還備有豐盛美食供同仁及警眷同享。

蘆竹分局分局長林鼎泰表示，此次「羽你同在」羽毛球競賽不僅能夠促進同仁情感交流、凝聚團隊意識，更能夠讓釋放平日執勤的高度壓力，促進同仁身心健康，透過同仁與家屬的熱情參與，共同創造一個快樂難忘的下午。

這次賽事除了鼓勵同仁參加，也鼓勵警眷參與，現場還備有豐盛美食供同仁及警眷同享。記者周嘉茹／翻攝
這次賽事除了鼓勵同仁參加，也鼓勵警眷參與，現場還備有豐盛美食供同仁及警眷同享。記者周嘉茹／翻攝
桃園市蘆竹警分局提前歡慶警察節，昨下午在蘆竹區富暘羽球中心舉辦「羽你同在」羽球賽，分局長林鼎泰也一同揮拍運動。記者周嘉茹／翻攝
桃園市蘆竹警分局提前歡慶警察節，昨下午在蘆竹區富暘羽球中心舉辦「羽你同在」羽球賽，分局長林鼎泰也一同揮拍運動。記者周嘉茹／翻攝
桃園市蘆竹警分局提前歡慶警察節，不僅能夠促進同仁情感交流、凝聚團隊意識，更能夠讓釋放平日執勤的高度壓力。記者周嘉茹／翻攝
桃園市蘆竹警分局提前歡慶警察節，不僅能夠促進同仁情感交流、凝聚團隊意識，更能夠讓釋放平日執勤的高度壓力。記者周嘉茹／翻攝
桃園市蘆竹警分局在蘆竹區中正北路的富暘羽球運動中心舉辦「羽你同在」羽毛球競賽，邀請蘆竹分局各單組室、派出所及交通隊、警備隊等單位，進行羽毛球競賽。記者周嘉茹／翻攝
桃園市蘆竹警分局在蘆竹區中正北路的富暘羽球運動中心舉辦「羽你同在」羽毛球競賽，邀請蘆竹分局各單組室、派出所及交通隊、警備隊等單位，進行羽毛球競賽。記者周嘉茹／翻攝

壓力 桃園 警察 運動

延伸閱讀

北水署：桃園新竹供水穩定 稻作可順利供灌收割

羽球／戴資穎世界排名升至第3 力拚奧運直通8強

羽球／世界排名出爐！戴資穎仍居第4 與山口茜距離拉開

桃園超強夜間美拍！ 「2024蘆竹炫YA農遊季」6/1嗨翻登場 會眨眼桃金孃小熊、繽紛派對地景科技夢幻登場

相關新聞

影／貨車「爬樓梯」衝撞成吉思汗台中館29秒影片曝 壯男遭帶回拒警詢

「館長」陳之漢2020年間在台中北屯展店，開設成吉思汗健身俱樂部，籌備期間及經營期間，曾傳風波，包括設計師遭人恐嚇，以及...

傳爆炸聲後變火球！台中勤美商圈火燒車「燒到剩骨架」 車主不見蹤影

台中市西區向上北路、公益路155巷今天晚上七點多驚傳火燒車，有民眾目擊一輛機車停靠紅線隨後冒出火光、爆炸聲響，隨即整輛車...

影／屏縣沙拉灣瀑布水勢湍急 消防架繩索救援女移工

屏東縣消防局今天中午12點14分接獲報案，菲律賓籍女移工報案，她們一行3人，瑪家鄉排灣村附近瀑布遊玩，其中1人落水，消防...

影／面試不順撞成吉思汗？ 館長直播曝涉案男、乘客影像

「館長」陳之漢2020年間在台中北屯展店，開設成吉思汗健身俱樂部，籌備期間及經營期間，曾傳風波，包括設計師遭人恐嚇，以及...

菲律賓籍3女移工到屏縣瑪家鄉沙拉灣瀑布遊玩 1人落水亡

屏東縣消防局今天中午12點14分接獲菲律賓籍女子報案，她們一行三人到瑪家鄉舊排灣沙拉灣瀑布遊玩，其中一名34歲維女（翻譯...

駕駛突昏迷！小貨車蛇行長達1公里後撞護欄 熱心路人CPR搶回一命

彰化縣台61線快速道路南下伸港路段10日上午發生小貨車自撞護欄車禍，68歲吳姓駕駛行駛中突然昏迷，小貨車在快速道上蛇行，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。