桃園蘆竹警辦羽球賽提前歡慶警察節 邀員警揮汗一甩壓力

桃園市蘆竹警分局提前歡慶警察節，昨下午在蘆竹區富暘羽球中心舉辦「羽你同在」羽球賽，邀請分局各單位、派出所等共64位員警參賽，期盼透過羽球友誼賽釋放工作壓力，更凝結大家的向心力。

警察節前夕，桃園市警察局蘆竹分局在蘆竹區中正北路的富暘羽球運動中心舉辦「羽你同在」羽毛球競賽，邀請蘆竹分局各單組室、派出所及交通隊、警備隊等單位，進行羽毛球競賽。

蘆竹分局指出，這次賽事除了鼓勵同仁參加，也鼓勵警眷參與，為家人加油打氣，此次共有64位同仁參加比賽，包括分局長也一起揮汗運動，相當歡樂。

蘆竹分局提供參賽同仁團隊運動服，為比賽增添儀式感，羽球比賽規則參照中華民國羽球協會賽審定的羽球規則，依照抽簽循環比賽，以積分制計分，獎勵依照名次有獎盃及禮券等豐富獎品，現場還備有豐盛美食供同仁及警眷同享。