快訊

連賞7巴掌、扯髮…女大生搭公車遭隨機攻擊 小學生等乘客上前解救

高鐵台北站訊號異常影響12班次列車 延誤30分鐘開放退費

聽新聞
test
0:00 / 0:00

7月1日啟用！取締車不停讓行人 基隆再增10處科技執法

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆警察局今天公布10處地點，再增加科技執法設備，7月1日啟用，主要針對車輛不停讓行人、不依標誌標線或號誌指示行駛、闖紅燈等重大違規進行取締。

為打造基隆成為行人友善，基隆市警察局除推動「行人友善」專案，加強宣導與執法工作外，近年來積極爭取中央補助建置科技執法設備，並以取締「車輛不停讓行人」違規為主，去年再經行政院核定特別統籌分配稅款協助基隆市分2年，在112、113年建置12處路口科技執法設備，新建置完成10處，包括仁愛區3處、安樂區2處、信義、中正、暖暖、七堵、中山區各1處，已辦理公告程序，即日起至6月30日止為宣導期，7月1日正式啟用執法。

根據警察局統計，基隆市112年行人交通事故死傷人數計395人，較111年511人減少116人(-22.7%)；以每10萬人比例計算，112年每10萬人行人死傷人數為109.04人，較111年141.35人減少32.31人(-22.86%)，顯示推動行人友善工作以及運用科技執法設備改善交通違規，在事故防制方面已有顯著成效。

交通隊表示，新建置10處路口科技執法設備地點，是根據基隆市30大多事故路口統計數據進行規畫，經評估事故與違規態樣、道路型態及交通流量後，擇定適當之路口建置，主要針對車輛不停讓行人、不依標誌標線或號誌指示行駛、闖紅燈等重大違規進行取締。

交通隊說，建置科技執法設備係以防制交通事故為主、取締交通違規為輔，因此警方在審查舉證影像時，將「從嚴審查，從寬認定」，會再透過複核機制，確保執法品質並兼顧民眾權益，呼籲駕駛人行經路口務必遵守道路交通標誌、標線、號誌及停讓行人等規定，確保自己與他人生命財產安全。

基隆市警察局今天公布10處地點，再增加科技執法設備，7月1日啟用，主要針對車輛不停讓行人等違規項目。圖／交通隊提供
基隆市警察局今天公布10處地點，再增加科技執法設備，7月1日啟用，主要針對車輛不停讓行人等違規項目。圖／交通隊提供
基隆市警察局今天公布10處地點，再增加科技執法設備，7月1日啟用，主要針對車輛不停讓行人等違規項目。圖／交通隊提供
基隆市警察局今天公布10處地點，再增加科技執法設備，7月1日啟用，主要針對車輛不停讓行人等違規項目。圖／交通隊提供
基隆市警察局今天公布10處地點，再增加科技執法設備，7月1日啟用，主要針對車輛不停讓行人等違規項目。圖／交通隊提供
基隆市警察局今天公布10處地點，再增加科技執法設備，7月1日啟用，主要針對車輛不停讓行人等違規項目。圖／交通隊提供
基隆市警察局今天公布10處地點，再增加科技執法設備，7月1日啟用，主要針對車輛不停讓行人等違規項目。圖／交通隊提供
基隆市警察局今天公布10處地點，再增加科技執法設備，7月1日啟用，主要針對車輛不停讓行人等違規項目。圖／交通隊提供

交通事故 基隆 科技執法 行人 警察

延伸閱讀

基隆怎麼升格？謝國樑：北北基併最適合、新北基隆併最容易

台中人注意！全市再增設20處交通執法 7月1日全面啟用

台南永康這大路口增設測速桿、科技執法 預計年底上路

礁溪知名蔥油餅前豎「科技執法」下半年開始啟用

相關新聞

敲門沒回應…母蹲低驚見兒房門滲血水 警破門見他倒血泊、疑死亡逾2天

高雄鼓山區洪姓男子因2天不見人影，同住的洪母到房間敲門也沒回應，蹲低發現房門滲出「血水」，嚇得洪母馬上報警，警方破門後，...

被連賞7巴掌、扯髮…台中女大生搭公車遭6旬婦隨機攻擊 乘客助解危

台中一名女大學生昨天上午在大里要搭公車時，遭一名下公車的六旬婦人隨機攻擊，連打女大生七個巴掌並扯髮，被打的女大生連連後退...

網紅主廚和2女陳屍高雄某飯店 檢警今相驗、男方家屬到場哭斷腸

北部一名餐廳主廚，端午節當天與兩名女子相約入住高雄某飯店，原訂昨天中午退房卻未現身，飯店人員敲房門無回應，會同警方破門後...

影／台中女狂點和牛吃萬元霸王餐 見警還無愧喊「要打包」

邱姓女子工作收入不穩，卻常專挑台中高檔、連鎖燒肉店吃霸王餐，警方獲報見她再次白吃白喝，當場依現行犯逮捕時，邱竟還問「剩下...

7月1日啟用！取締車不停讓行人 基隆再增10處科技執法

基隆市警察局今天公布10處地點，再增加科技執法設備，7月1日啟用，主要針對車輛不停讓行人、不依標誌標線或號誌指示行駛、闖...

影／男子獨攀加里山滑落山坡昏迷 清醒後求援「1原因」拒就醫

31歲何姓男子昨天獨攀苗栗縣加里山，不料在杜鵑嶺附近滑落山坡昏迷，昨晚7點恢復意識後打電話求援；消防局南庄消防分隊會同林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。