7月1日啟用！取締車不停讓行人 基隆再增10處科技執法

基隆市警察局今天公布10處地點，再增加科技執法設備，7月1日啟用，主要針對車輛不停讓行人、不依標誌標線或號誌指示行駛、闖紅燈等重大違規進行取締。

為打造基隆成為行人友善，基隆市警察局除推動「行人友善」專案，加強宣導與執法工作外，近年來積極爭取中央補助建置科技執法設備，並以取締「車輛不停讓行人」違規為主，去年再經行政院核定特別統籌分配稅款協助基隆市分2年，在112、113年建置12處路口科技執法設備，新建置完成10處，包括仁愛區3處、安樂區2處、信義、中正、暖暖、七堵、中山區各1處，已辦理公告程序，即日起至6月30日止為宣導期，7月1日正式啟用執法。

根據警察局統計，基隆市112年行人交通事故死傷人數計395人，較111年511人減少116人(-22.7%)；以每10萬人比例計算，112年每10萬人行人死傷人數為109.04人，較111年141.35人減少32.31人(-22.86%)，顯示推動行人友善工作以及運用科技執法設備改善交通違規，在事故防制方面已有顯著成效。

交通隊表示，新建置10處路口科技執法設備地點，是根據基隆市30大多事故路口統計數據進行規畫，經評估事故與違規態樣、道路型態及交通流量後，擇定適當之路口建置，主要針對車輛不停讓行人、不依標誌標線或號誌指示行駛、闖紅燈等重大違規進行取締。