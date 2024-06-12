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網紅主廚和2女陳屍高雄某飯店 檢警今相驗、男方家屬到場哭斷腸
北部一名餐廳主廚，端午節當天與兩名女子相約入住高雄某飯店，原訂昨天中午退房卻未現身，飯店人員敲房門無回應，會同警方破門後驚見3陳屍屋內，檢警今相驗，3人家屬都到場，男方家屬哭斷腸，場面鼻酸。
據了解，該名男性死者為北部某精品餐廳主廚，在網路小有名氣，擁有近萬粉絲，不僅上料理節目，還曾出美食書。他也常在個人臉書分享個人烹飪技巧及廚藝，但最近一則發文為3月底所發。
檢警調查，男方疑從網路認識兩名29、32歲的女網友，3人從網路約好後，各自到該間飯店碰面，端午當天入住，便未再走出房門。
3人原訂昨天中午退房，因時間到仍未現身，飯店人員敲門多次都無回應，昨下午1時許報警後，會同警方破門，當場發現3人陳屍房內，已明顯死亡。
因現場無打鬥等外力破壞痕跡，警方報請檢察官相驗釐清，今天3人家屬都到高雄市立殯儀館，家屬一見自己親人喪命，一度哭斷腸。
相驗檢察官王清海說，檢警有在現場發現書信及可疑物品，是否為致死原因，因3人均無明顯外傷，需要解剖複驗才能釐清，至於3人為何約在該間飯店，則要還原手機資料，釐清3人認識及傳訊的內容才能得知。
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