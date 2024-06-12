快訊

連賞7巴掌、扯髮…女大生搭公車遭隨機攻擊 小學生等乘客上前解救

高鐵台北站訊號異常影響12班次列車 延誤30分鐘開放退費

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網紅主廚和2女陳屍高雄某飯店 檢警今相驗、男方家屬到場哭斷腸

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

北部一名餐廳主廚，端午節當天與兩名女子相約入住高雄某飯店，原訂昨天中午退房卻未現身，飯店人員敲房門無回應，會同警方破門後驚見3陳屍屋內，檢警今相驗，3人家屬都到場，男方家屬哭斷腸，場面鼻酸。

據了解，該名男性死者為北部某精品餐廳主廚，在網路小有名氣，擁有近萬粉絲，不僅上料理節目，還曾出美食書。他也常在個人臉書分享個人烹飪技巧及廚藝，但最近一則發文為3月底所發。

檢警調查，男方疑從網路認識兩名29、32歲的女網友，3人從網路約好後，各自到該間飯店碰面，端午當天入住，便未再走出房門。

3人原訂昨天中午退房，因時間到仍未現身，飯店人員敲門多次都無回應，昨下午1時許報警後，會同警方破門，當場發現3人陳屍房內，已明顯死亡。

因現場無打鬥等外力破壞痕跡，警方報請檢察官相驗釐清，今天3人家屬都到高雄市立殯儀館，家屬一見自己親人喪命，一度哭斷腸。

相驗檢察官王清海說，檢警有在現場發現書信及可疑物品，是否為致死原因，因3人均無明顯外傷，需要解剖複驗才能釐清，至於3人為何約在該間飯店，則要還原手機資料，釐清3人認識及傳訊的內容才能得知。

北部一名餐廳主廚，端午節當天與兩名女子相約入住高雄某飯店，原訂昨天中午退房卻未現身，飯店人員敲房門無回應，會同警方破門後驚見3陳屍屋內，檢警今相驗。情境示意圖。圖／ingimage
北部一名餐廳主廚，端午節當天與兩名女子相約入住高雄某飯店，原訂昨天中午退房卻未現身，飯店人員敲房門無回應，會同警方破門後驚見3陳屍屋內，檢警今相驗。情境示意圖。圖／ingimage
檢警今下午相驗，3名死者家屬都到場。記者張議晨／攝影
檢警今下午相驗，3名死者家屬都到場。記者張議晨／攝影

檢察官 端午節 飯店

延伸閱讀

年輕人笑1穿搭「老人才穿」 一票網紅也中槍：已經過時了嗎？

相關新聞

敲門沒回應…母蹲低驚見兒房門滲血水 警破門見他倒血泊、疑死亡逾2天

高雄鼓山區洪姓男子因2天不見人影，同住的洪母到房間敲門也沒回應，蹲低發現房門滲出「血水」，嚇得洪母馬上報警，警方破門後，...

被連賞7巴掌、扯髮…台中女大生搭公車遭6旬婦隨機攻擊 乘客助解危

台中一名女大學生昨天上午在大里要搭公車時，遭一名下公車的六旬婦人隨機攻擊，連打女大生七個巴掌並扯髮，被打的女大生連連後退...

網紅主廚和2女陳屍高雄某飯店 檢警今相驗、男方家屬到場哭斷腸

北部一名餐廳主廚，端午節當天與兩名女子相約入住高雄某飯店，原訂昨天中午退房卻未現身，飯店人員敲房門無回應，會同警方破門後...

影／台中女狂點和牛吃萬元霸王餐 見警還無愧喊「要打包」

邱姓女子工作收入不穩，卻常專挑台中高檔、連鎖燒肉店吃霸王餐，警方獲報見她再次白吃白喝，當場依現行犯逮捕時，邱竟還問「剩下...

7月1日啟用！取締車不停讓行人 基隆再增10處科技執法

基隆市警察局今天公布10處地點，再增加科技執法設備，7月1日啟用，主要針對車輛不停讓行人、不依標誌標線或號誌指示行駛、闖...

影／男子獨攀加里山滑落山坡昏迷 清醒後求援「1原因」拒就醫

31歲何姓男子昨天獨攀苗栗縣加里山，不料在杜鵑嶺附近滑落山坡昏迷，昨晚7點恢復意識後打電話求援；消防局南庄消防分隊會同林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。