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連賞7巴掌、扯髮…女大生搭公車遭隨機攻擊 小學生等乘客上前解救

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被連賞7巴掌、扯髮…台中女大生搭公車遭6旬婦隨機攻擊 乘客助解危

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中一名女大學生昨天上午在大里要搭公車時，遭一名下公車的六旬婦人隨機攻擊，連打女大生七個巴掌並扯髮，被打的女大生連連後退，車上乘客見狀直喊「太過份！報警！」包括長髮哥、馬尾姊和小學生等乘客，還有等車的路人等見義勇為上前制止解危、協助報警。施暴婦人被強制就醫治療，女大生對婦人提告傷害。

警方說明，乘客指這名婦人在公車上自言自語，下車後見一名女大學生後，就向女大學生攻擊，包括搧耳光、扯髮，經眾人制止後並打110報警，婦人對警方問題答非所問並喃喃自語，經評估後通知119到場將李女強制就醫治療。

網友Mina今天在Dcard發文「中興幹線公車突發攻擊」，並表示，「誰能想到社會新聞的場景在我身上上演」。昨天上午7時5分200號公車停在大里區中興、內新街口時，突然一名婦人一下車就徒手朝正在等待上車的她攻擊、非常用力的賞七個巴掌，並拉扯她的頭髮。

Mina指出，被打的當下，一切都來的太突然，「婦人攻擊的第一下我腦中整個還沒反應過來、一片空白，等我回過神後婦人又朝我揮了好幾拳，最後甚至拉扯我頭髮，真的很恐懼」，幸好有勇敢的車上同學等乘客，還有等車路人上前見義勇為制止，並提供關鍵影像讓她報案，感激不盡。

網友Mina表示，根據目擊學生提供的畫面，這名婦人在動手前，曾在公車上大聲咆哮騷擾其他乘客；長髮男學生乘客也表示，婦人在車上時就一直拿雨傘戳擊他的頭部，好像專挑年輕人下手，還刻意繞開她前方等車的年長乘客，逕向她襲擊。

女大學（右）在大里等公車時，遭下公車的六旬婦人（中）掌摑、扯髮，還好被見義勇為的民眾制止解危。圖／翻攝自Dcard
女大學（右）在大里等公車時，遭下公車的六旬婦人（中）掌摑、扯髮，還好被見義勇為的民眾制止解危。圖／翻攝自Dcard

公車 大學生 巴掌 強制就醫 雨傘

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