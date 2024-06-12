影／男子獨攀加里山滑落山坡昏迷 清醒後求援「1原因」拒就醫

31歲何姓男子昨天獨攀苗栗縣加里山，不料在杜鵑嶺附近滑落山坡昏迷，昨晚7點恢復意識後打電話求援；消防局南庄消防分隊會同林務人員趕往救援，今天凌晨4點30分返抵登山口，何姓登山客卻感覺身體狀況無虞，拒絕送醫。

消防局表示，這趟救援行動，出勤耗時約8小時、高度落差約800公尺，行走距離8公里，終於順利將受困登山客引導下山。

苗栗縣消防局指揮中心昨晚7點27分接獲受困者報案，要求何姓登山客留在原地待援，對方昨天上午11點從加里山大坪登山口開始登山，走到三角點及避難山屋後，往杜鵑嶺方向下山，但不慎滑落邊坡失去意識，直到晚間7點多清醒後報案。