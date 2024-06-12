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敲門沒回應…母蹲低驚見兒房門滲血水 警破門見他倒血泊、疑死亡逾2天

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄鼓山區洪姓男子因2天不見人影，同住的洪母到房間敲門也沒回應，蹲低發現房門滲出「血水」，嚇得洪母馬上報警，警方破門後，在洪男後腦勺發現傷口，懷疑是失足摔傷，導致失血過多身亡，體外已出現屍斑、體色發黑，研判死亡超過2天，死因由檢察官相驗釐清。

警方調查，30歲洪男待業中，平常都窩在住家3樓的房間內，僅外出或肚子餓才會走出房門。

今天下午1時許，洪母多天不見洪男，打開冰箱發現洪男愛吃的食物都沒動，洪母起疑上樓，敲了多次門洪男也沒回應。

後來洪母蹲低從房間門縫往內看，才發現門板有血水滲出，但房門又反鎖，嚇得洪母馬上報警求助。

警方到場後破門，發現洪男倒在房內，屋內都是血跡，已經明顯無生命跡象，後腦勺有傷口，不排除是滑倒導致腦部受創。

據了解，洪男身上已有屍斑，身體發黑，血跡也乾掉變黑，懷疑死亡已超過兩天，詳細死因由警方報請檢察官相驗釐清。

鼓山警分局外觀。記者張議晨／攝影
鼓山警分局外觀。記者張議晨／攝影

房間 檢察官

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