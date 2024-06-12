19支梁柱16支歪！南市新建楠西消防分隊新建工程爆荒謬1幕 消防局回應

台南市議員周嘉韋上午在議會總質詢自由發言時，驚爆楠西消防分隊新建廳舍工程19支柱子有16支是歪的，實在太荒謬，市長黃偉哲也說很不應該；台南市消防局表示，施工廠商經外聘專家學者核定為不良廠商，監造單位在工程施工過程，也未盡監造責任，均已解約，並報請審計單位同意拆除重建，全案委由市府工務局代辦，重新評選建築師。

台南市政府消防局指出，第二救護大隊楠西分隊新建工程原案工程總預算為5000萬元，新建廳舍位在楠西區東勢段532地號（楠西公園旁），為地上3層鋼筋混凝土主體廳舍，2022年3月22日開工，預計於2023年4月15日完工。2022年8月22日完成地面澆置，9月19日施作至1樓地坪鋼筋柱立階段時，消防局工程督導小組督導時發現柱筋偏移缺失。

消防局說，2022年11月7日召開「工程缺失改善方案爭議協調會」確定缺失改善方案，至2023年1月16日進行缺失改善工項，但因進度嚴重落後及監造單位未善盡監造之責，致使消防局遭受重大損失，已分別於去年2月4日、去年7月6日與施工廠商及監造單位終止契約，目前全案已進入救濟與相關司法程序中，有關施工廠商與監造單位責任分配宜待審查調查。

周嘉韋批說，楠西分隊蓋這麼久才決定打掉？他接獲監照單位陳情，指這個案件發現有問題後，多次發文給營造但都不改善，現在變成要承擔責任？消防局的審查會議過程也有問題，為何建議可以修繕？審查委員會要如實反映現況，如果對外說楠西新建工程19支柱子有16支是歪的，基層不會嚇死嗎？監照單位建議要現況鑑定完再決定，但消防局開了好幾次會議，開了續行工程的會議，竟是要求現況再改善，最後才送土木技師公會鑑定建議拆除。

消防局長李明峰說，工程進行中發現缺失就是先改善，不行就拆除，楠西消防分隊新建廳舍工程因1樓設計配置19支柱子，其中16支柱位皆偏移，致整棟建築物已嚴重偏移，顯見監造單位於工程施工過程中，未善盡監造之責任，陳情人都會避重就輕，現場監工人員發現有問題就要制止廠商，營造和監照責任都很大。

消防局說，去年已與原施工廠商及建築師事務所解約並報請拆除重建，且委託工務局代辦，重新評選建築師作業，6月11日已完成決標。整個案子等於重新來過，設計階段最快也要10個月，再辦理發包、施工，可能也要2、3年後才能完工，「機關也受到很大的損害」。