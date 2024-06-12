快訊

不掛牌了！科科科技無法在台如期上市 指責統一證券失職失能

中職／王威晨重返人氣王 中華隊vs.明星隊名單公布

官兵沙灘寫「馬防伙房沒肉」！5軍士官侵占64箱罐頭 判決結果出爐

19支梁柱16支歪！南市新建楠西消防分隊新建工程爆荒謬1幕 消防局回應

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市消防局楠西分隊新建辦公廳舍已完成一樓地坪基礎，竟傳出19支柱子有16支偏移，消防局表示已和廠商解約，將拆掉重建。圖／消防局提供
台南市消防局楠西分隊新建辦公廳舍已完成一樓地坪基礎，竟傳出19支柱子有16支偏移，消防局表示已和廠商解約，將拆掉重建。圖／消防局提供

台南市議員周嘉韋上午在議會總質詢自由發言時，驚爆楠西消防分隊新建廳舍工程19支柱子有16支是歪的，實在太荒謬，市長黃偉哲也說很不應該；台南市消防局表示，施工廠商經外聘專家學者核定為不良廠商，監造單位在工程施工過程，也未盡監造責任，均已解約，並報請審計單位同意拆除重建，全案委由市府工務局代辦，重新評選建築師

台南市政府消防局指出，第二救護大隊楠西分隊新建工程原案工程總預算為5000萬元，新建廳舍位在楠西區東勢段532地號（楠西公園旁），為地上3層鋼筋混凝土主體廳舍，2022年3月22日開工，預計於2023年4月15日完工。2022年8月22日完成地面澆置，9月19日施作至1樓地坪鋼筋柱立階段時，消防局工程督導小組督導時發現柱筋偏移缺失。

消防局說，2022年11月7日召開「工程缺失改善方案爭議協調會」確定缺失改善方案，至2023年1月16日進行缺失改善工項，但因進度嚴重落後及監造單位未善盡監造之責，致使消防局遭受重大損失，已分別於去年2月4日、去年7月6日與施工廠商及監造單位終止契約，目前全案已進入救濟與相關司法程序中，有關施工廠商與監造單位責任分配宜待審查調查。

周嘉韋批說，楠西分隊蓋這麼久才決定打掉？他接獲監照單位陳情，指這個案件發現有問題後，多次發文給營造但都不改善，現在變成要承擔責任？消防局的審查會議過程也有問題，為何建議可以修繕？審查委員會要如實反映現況，如果對外說楠西新建工程19支柱子有16支是歪的，基層不會嚇死嗎？監照單位建議要現況鑑定完再決定，但消防局開了好幾次會議，開了續行工程的會議，竟是要求現況再改善，最後才送土木技師公會鑑定建議拆除。

消防局長李明峰說，工程進行中發現缺失就是先改善，不行就拆除，楠西消防分隊新建廳舍工程因1樓設計配置19支柱子，其中16支柱位皆偏移，致整棟建築物已嚴重偏移，顯見監造單位於工程施工過程中，未善盡監造之責任，陳情人都會避重就輕，現場監工人員發現有問題就要制止廠商，營造和監照責任都很大。

消防局說，去年已與原施工廠商及建築師事務所解約並報請拆除重建，且委託工務局代辦，重新評選建築師作業，6月11日已完成決標。整個案子等於重新來過，設計階段最快也要10個月，再辦理發包、施工，可能也要2、3年後才能完工，「機關也受到很大的損害」。

台南 建築師 黃偉哲

延伸閱讀

高雄4國小改善跑道或球場 預計最快年底完工

270年歷史竹北東興圳將改善 公所配合汰換16座木棧橋

巨漢以151元上櫃掛牌 早盤一度站上190元大關

雨下對地方！南化水庫蓄水率近8成 南市三大水庫總蓄水率逾53%

相關新聞

影／台中女狂點和牛吃萬元霸王餐 見警還無愧喊「要打包」

邱姓女子工作收入不穩，卻常專挑台中高檔、連鎖燒肉店吃霸王餐，警方獲報見她再次白吃白喝，當場依現行犯逮捕時，邱竟還問「剩下...

被2名長者逼讓座 女子和老翁在捷運上扭打又自撞牆

台北捷運淡水信義線昨晚發生糾紛。Threads網友xuan_02_22發文，當時在北投站有8旬老婦上車，就要求博愛座上的...

真是「歪」樓？南市新建楠西消防分隊爆19支梁柱16支歪

台南市議員周嘉韋上午在議會總質詢自由發言時，驚爆楠西消防分隊新建廳舍工程19支柱子有16支是歪的，實在太荒謬，市長黃偉哲...

假冒新北議長蔣根煌親戚詐騙投資 新莊警：已主動查處

有媒體報導新北市議長蔣根煌疑似遭李男假冒名義詐騙，今天蔣根煌服務處發出聲明表示，他與李姓男子素不相識，希望被騙民眾能盡速...

「白牌車」屏東枋寮載客到恆春 千元車資未入袋司機挨罰10萬元

屏東枋寮車站是屏南地區交通轉運樞紐，白牌車看準運輸商機伺機載客，屏東監理站昨天偕同縣警局交通隊組成聯合稽查小組，在枋寮車...

北捷博愛座讓位糾紛 女乘客致歉後撞柱血流滿面

台北捷運淡水線列車昨天有名林女坐博愛座卻不讓座，一旁男乘客見狀勸說卻遭她攻擊，雙方下車後由站長及保全協調，林女道歉後竟突...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。