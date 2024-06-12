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假冒新北議長蔣根煌親戚詐騙投資 新莊警：已主動查處
有媒體報導新北市議長蔣根煌疑似遭李男假冒名義詐騙，今天蔣根煌服務處發出聲明表示，他與李姓男子素不相識，希望被騙民眾能盡速向檢警報案，從嚴追究相關法律責任。對此，新莊警分局表示，目前尚未有被害人報案，已主動聯繫查處。
據了解，有媒體報導，一名自稱新北市議長蔣根煌親戚李男，疑似以蔣根煌名義用投資、購物等方式連續詐騙被害人。今天下午蔣根煌服務處發生聲明稿駁斥。
蔣根煌澄清說，並不認識、也沒聽過李姓男子，針對本案已積極收齊相關事證，報請警察單位備案偵辦，絕不姑息，以杜絕類此情事再度發生。
對此，新莊分局表示，新北市議長蔣根煌服務處反映歹徒假藉議長姻親名義行詐騙之事，新莊分局目前尚未受理被害人報案，已主動聯繫查處。
同時呼籲，不肖之徒經常會假扮同學、親友行詐騙之術，民眾切勿上當受騙，如有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線。
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