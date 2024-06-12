影／台中女狂點和牛吃萬元霸王餐 見警還無愧喊「要打包」

邱姓女子工作收入不穩，卻常專挑台中高檔、連鎖燒肉店吃霸王餐，警方獲報見她再次白吃白喝，當場依現行犯逮捕時，邱竟還問「剩下的不能打包嗎？」另警方傻眼命她「不要再吃了！」經查邱點了和牛等高價肉品，餐費近萬元卻付不錢，警方詢後依詐欺罪嫌將她逮捕送辦。

台中第四分局黎明派出所指出，6月6日深夜11點多接獲南屯路永春路1間韓式報案，警員李鳶、蔡鈞亮到場發現邱女（43歲）獨自1人點了要價3000多元的乾熟丁骨，以及近2000元的A5日本和牛、肋眼等牛排，還有高單價冰淇淋等，整單要價9199元。

由於當時店家已經要打烊請邱女先行買單，未料邱竟雙手一攤喊沒錢，業者錯愕不知如何是好，邱女還毫無愧色要店家直接報警，甚至提出「留下來洗碗」等荒謬理由。

警方到場時，邱女坦承自己「白吃白喝」，就連警方要她把東西放下，告知她是現行犯要帶回派出所，邱還問「東西不能打包嗎？」警方傻眼告訴她「不要再吃了！」

警方也詢問邱女，明知身上沒有錢了，為何要這樣到店家騙吃騙喝？邱還說「我只是來吃個宵夜而已」、「我的薪水超過啊」，警方也反駁「還沒領到啊，哪是你的薪水？」邱這才無語配合回派出所。

未料邱女被移送檢方獲釋後，隔沒兩天6月8日又跑到南屯區一間超商內，同樣是專挑高價的冰淇淋狂吃了1000多元，最後又以同樣手法喊沒錢，再度被警方逮捕送辦。