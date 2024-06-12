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上班12小時累垮！搭北捷被2名長者逼讓座 OL與老翁扭打又自撞牆濺血

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被2名長者逼讓座 女子和老翁在捷運上扭打又自撞牆

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導

台北捷運淡水信義線昨晚發生糾紛。Threads網友xuan_02_22發文，當時在北投站有8旬老婦上車，就要求博愛座上的林姓女子讓座，在一旁的李姓老翁也上前助陣，指著林女狂罵，林女最後受不了，和李翁扭打起來。北市捷警隊表示，林女向李翁道歉後突自撞牆導致血流滿面，遂通知救護車送醫，雙方暫不提告。

xuan_02_22表示，昨晚捷運北投站有位8旬老婦上車，立刻指著博愛座上的林女要求讓位，林女向老婦告知「上班12小時很累，需要座位休息」，結果老婦倚老賣老逼人讓位，後來又出現李翁附和，2人一搭一唱，不斷指著林女逼讓座，林女受不了與李翁扭打。

北市捷警隊今回應，昨天22時20分許，在捷運復興崗站確實有博愛座糾紛。捷警隊說，林女坐於博愛座上，老婦人欲請林女讓座，林女不肯，後李翁自稱看不下去，要求林女讓座，林女突然攻擊男子手臂及額頭，雙方遂於復興崗站下車。

北捷警說，復興崗站長及保全前往協調，李男只要求林女道歉便不追究，不過在林女道歉後，突然衝撞站體柱子數下，導致血流滿面，站長趕緊通知救護車及警方前往協助。警方到場後告知雙方當事人相關權益，均表示暫不提告。

捷警隊分析統計，今年1月至5月，受理捷運系統內因細故釀成糾紛案件有427件，其中座位糾紛計22件，占糾紛案件5.1%。因上下班尖峰時間人潮眾多，最常見發生糾紛模式有碰撞踩踏、讓座、妨礙通行、未戴口罩及進出順序等，因而引發彼此不滿拳腳相向，導致互相提告傷害或恐嚇等各種類型案例。

台灣的大眾運輸規定設置博愛座，近幾年來屢發生爭位糾紛。圖為捷運上博愛座空著，但多數人不敢坐。本報資料照片
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博愛座 老婦 讓座

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