「白牌車」屏東枋寮載客到恆春 千元車資未入袋司機挨罰10萬元

屏東枋寮車站是屏南地區交通轉運樞紐，白牌車看準運輸商機伺機載客，屏東監理站昨天偕同縣警局交通隊組成聯合稽查小組，在枋寮車站附近發現白牌車駕駛違規載客，第一次未能成功攔查，半小時後同輛車又出現，攔查後分別訪談司機及乘客，雙方均承認以1000元支付到恆春車資，司機依違反公路法處最少10萬元罰鍰，吊扣駕駛執照及汽車牌照4個月。

屏東監理站長羅振瑞說，未經申請核准，以自用車輛經營計程車客運業，違反公路法第77條規定，將依情節輕重，處10萬元以上、2500萬元以下罰鍰，非法營業之車輛牌照及駕駛人駕照得吊扣4個月至1年或吊銷，非滿2年不得再請領或考領，提醒駕駛人不要以身試法，得不償失。