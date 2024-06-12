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「白牌車」屏東枋寮載客到恆春 千元車資未入袋司機挨罰10萬元

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東枋寮車站是屏南地區交通轉運樞紐，白牌車看準運輸商機伺機載客，屏東監理站昨天偕同縣警局交通隊組成聯合稽查小組，在枋寮車站附近發現白牌車駕駛違規載客，第一次未能成功攔查，半小時後同輛車又出現，攔查後分別訪談司機及乘客，雙方均承認以1000元支付到恆春車資，司機依違反公路法處最少10萬元罰鍰，吊扣駕駛執照及汽車牌照4個月。

屏東監理站長羅振瑞說，未經申請核准，以自用車輛經營計程車客運業，違反公路法第77條規定，將依情節輕重，處10萬元以上、2500萬元以下罰鍰，非法營業之車輛牌照及駕駛人駕照得吊扣4個月至1年或吊銷，非滿2年不得再請領或考領，提醒駕駛人不要以身試法，得不償失。

他說，為維護運輸業市場的營運秩序，遏止白牌車載客歪風，監理站持續不定期、不定點會同警方在重要運輸場站或民眾檢舉白牌車出沒地點加強巡查；由於白牌車暗藏乘車風險，籲請民眾勿因貪圖一時方便搭乘，以確保乘客安全及權益，有計程車搭車需求，看清楚車牌「白底紅字」，才是合格的計程車。

屏東監理站偕同縣警局交通隊組成聯合稽查小組在枋寮車站附近攔查1白牌車，司機和乘客均承認以1000元車資到恆春，依法處駕駛最少10萬元罰鍰，吊扣駕駛執照及汽車牌照4個月。圖／屏東監理站提供
屏東監理站偕同縣警局交通隊組成聯合稽查小組在枋寮車站附近攔查1白牌車，司機和乘客均承認以1000元車資到恆春，依法處駕駛最少10萬元罰鍰，吊扣駕駛執照及汽車牌照4個月。圖／屏東監理站提供
屏東監理站偕同縣警局交通隊組成聯合稽查小組，在枋寮車站附近攔查白牌車，司機和乘客均承認以1000元支付到恆春車資，依法處駕駛最少10萬元罰鍰，吊扣駕駛執照及汽車牌照4個月。圖／屏東監理站提供
屏東監理站偕同縣警局交通隊組成聯合稽查小組，在枋寮車站附近攔查白牌車，司機和乘客均承認以1000元支付到恆春車資，依法處駕駛最少10萬元罰鍰，吊扣駕駛執照及汽車牌照4個月。圖／屏東監理站提供

屏東 監理站 計程車

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