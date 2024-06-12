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西濱伸港段男開車突昏迷 蛇行1公里撞護欄才停

中央社／ 彰化縣12日電

吳男駕駛小貨車行經台61線西濱快南下伸港路段時，男子突然陷入昏迷，小貨車在道路上行約1公里，撞到路肩護欄後才停車，員警獲報趕抵現場，而男子經搶救後恢復意識。

彰化縣警察局和美分局員警今天接受媒體聯訪時說，吳男10日駕駛小貨車載著1名女子，行經台61線西部濱海快速公路南下163公里伸港路段時，坐在駕駛座的男子突然陷入昏迷。

無人控制的小貨車在快速公路上左右蛇行，先往左撞到內側護欄，又往右擦撞外側護欄，然後在外側車道前進，沒多久又撞到外側護欄後，小貨車才停車，距離約1公里。

和美分局員警獲報趕到現場時，發現已有民眾在幫吳男進行心肺復甦術，也有人拿著雨傘以防男子中暑；員警則趕緊叫救護車，將吳男送往台中童綜合醫院急救，所幸男子已在醫院恢復心跳，仍在加護病房住院中。

警方指出，男子仍在住院中，將等到吳男狀況穩定後再製作筆錄，以釐清意外發生原因。

雨傘

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