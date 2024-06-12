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北捷博愛座讓位糾紛 女乘客致歉後撞柱血流滿面

中央社／ 台北12日電

台北捷運淡水線列車昨天有名林女坐博愛座卻不讓座，一旁男乘客見狀勸說卻遭她攻擊，雙方下車後由站長及保全協調，林女道歉後竟突然衝撞站內柱子而血流滿面，捷警獲報協助送醫。

台北市警察局捷運警察隊今天透過新聞稿說明，昨晚10時20分獲報，指北捷淡水線復興崗站發生一起博愛座糾紛和衝突，經派員到場處理發現， 案發時列車正前往復興崗站方向途中，涉案林女坐於博愛座上，另1名女長者想請她讓座，但林女不肯答應。

同車廂另1名李姓男乘客見狀便主動上前要求林女讓座，不料林女竟突然攻擊他的手臂和額頭，雙方隨後在復興崗站下車，復興崗站長及保全也趕往協調。

李男表示只要林女道歉便不追究，但林女道歉後卻突然衝撞站內柱子多次，造成她當場血流滿面。

復興崗站長見狀趕緊通知救護車和捷警請求協助，經派員到場後告知雙方當事人相關權益，林女和李男都表示暫不提告。

根據捷警隊分析統計資料顯示，今年1至5月受理捷運系統內因細故釀成糾紛案件多達427件，其中座位糾紛計有22件，占糾紛案件5.1%。因上下班尖峰時間人潮眾多，最常見發生糾紛模式有碰撞踩踏、讓座、妨礙通行、未戴口罩及進出順序等，因而引發彼此不滿拳腳相向，導致互相提告傷害或恐嚇等各種類型案例。

捷警隊呼籲，民眾搭乘捷運應全程配合捷運公司人員指引，並遵守大眾捷運法及相關旅客守則，在車廂、月台或其他捷運系統內遇有緊急事故，請按下最近的通話器按鈕，警方獲報後將盡速趕往現場處理，若有違法絕對依法究辦。

林姓女子因坐捷運博愛座與另名男乘客發生衝突，林女下車道歉後竟突然衝撞站內柱子而血流滿面。博愛座示意圖。本報資料照片
林姓女子因坐捷運博愛座與另名男乘客發生衝突，林女下車道歉後竟突然衝撞站內柱子而血流滿面。博愛座示意圖。本報資料照片

博愛座 捷運 讓座

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