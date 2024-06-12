影／男不滿變換車道差點被A到 北投飛車追逐、球棒砸車驚動警

台北市北投區日前發生一起行車糾紛，35歲莊男開車變換車道時，疑差點撞上26歲闕男的車輛，闕男按喇叭示警後，開車飛車追逐，還與同車乘客涉拿球棒砸毀莊的車輛。莊男報案後，警方已通知闕男到案說明，毀損、妨害自由等罪嫌送辦，並持續追查共犯。

北投警方指出，6月8日深夜10時許獲報，承德、福國路口有行車糾紛，警方到場後已無現場，莊男稱車輛遭人持球棒毀損。

專案小組調閱監視器追查，莊男疑變換車道差點撞到闕男車輛，闕男涉嫌朝士林方向開車一路追逐，追過頭還迴轉繼續追車，還涉嫌和同車乘客下車持球棒砸車。闕男經通知到案說明，遭依毀損、妨害自由等罪嫌送辦，並持續擴大追查其他共犯。