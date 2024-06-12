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影／男不滿變換車道差點被A到 北投飛車追逐、球棒砸車驚動警

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市北投區日前發生一起行車糾紛，35歲莊男開車變換車道時，疑差點撞上26歲闕男的車輛，闕男按喇叭示警後，開車飛車追逐，還與同車乘客涉拿球棒砸毀莊的車輛。莊男報案後，警方已通知闕男到案說明，毀損、妨害自由等罪嫌送辦，並持續追查共犯。

北投警方指出，6月8日深夜10時許獲報，承德、福國路口有行車糾紛，警方到場後已無現場，莊男稱車輛遭人持球棒毀損。

專案小組調閱監視器追查，莊男疑變換車道差點撞到闕男車輛，闕男涉嫌朝士林方向開車一路追逐，追過頭還迴轉繼續追車，還涉嫌和同車乘客下車持球棒砸車。闕男經通知到案說明，遭依毀損、妨害自由等罪嫌送辦，並持續擴大追查其他共犯。

北投分局呼籲，民眾如有遭遇行車糾紛等急迫情況，應撥110電話諮詢或就近尋求警方協助，切勿以身試法使用暴力解決問題。

闕男涉嫌毀損、妨害自由等罪嫌送辦。記者蕭雅娟／翻攝
闕男涉嫌毀損、妨害自由等罪嫌送辦。記者蕭雅娟／翻攝

北投 監視器 車道

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