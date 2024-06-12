基隆公車漏油多人慘摔原因出爐 謝國樑：加速老車汰換

基隆市公車處一輛203路線公車，昨晚11點多車底漏出大量機油，造成十多人摔車受傷，其中一名張姓熊貓外送員肋骨斷7根，傷勢嚴重。市長謝國樑表示，經查漏油的起因是老舊公車漏油，老舊公車市府一直以來希望汰換，預算也已經到位，會盡速將老舊公車汰換掉。

謝國樑說，他感到非常的難過，第一時間已請副市長邱佩琳前往醫院慰問傷者，他今天在議會備詢，下午議會結束後，他會立即前往醫院探視傷者，並提供一切必要的協助。

謝國樑表示，經查漏油的起因是老舊公車漏油，老舊公車市府一直以來希望汰換，預算也已經到位，會盡速將老舊公車汰換掉。

市公車處調查，初步研判是引擎內連桿斷裂，敲擊引擎殼體破裂造成漏油，研判為機油。

基隆市公車處對此事件深表歉意，除積極聯繫與慰問受傷者，並協助進行醫療照顧、保險理賠，將持續關注傷者的狀況，提供傷者與家屬必要的支持與協助，此外也將強化車輛維護管理，責成廠商檢視車輛，以確保公共交通安全。