基隆少年隊小隊長涉包庇KTV插乾股 檢方搜索約談10多人

基隆市警察局少年隊周姓小隊長涉嫌包庇愛一路某家KTV、插乾股，基隆地檢署昨晚指揮廉政署、調查局及市警察局搜索少年隊，查扣相關事證，帶回周姓小隊長、劉姓偵查佐，檢警另約談業者、女服務員10多人偵訊調查。市警局主示，今年初接獲線報，主動蒐報後報請基隆地檢署指揮偵辦，絕不護短。

基隆地檢署檢察官昨晚10點多，指揮廉政署、調查局及基隆市警察局等單位，到信一路市警察局旁的少年隊等多處地點執行搜索，帶回周姓小隊長、劉姓偵查佐並搜索辦公處搜索、查扣相關事證。基隆市警局督察科則前往該家KTV帶回業者。女服務員十多人訊問，調查釐清。

基隆市警局督察長林鼎鈞表示，市警局今年初接獲線報，少年隊有員警疑涉有不法，經主動蒐報後，報請基隆地檢署指揮偵辦，昨晚配合基隆地檢署執行搜索，涉案2位員警由基隆地檢署偵訊中，市警局將持續追究嚴查，若有違法違紀屬實絕不寬貸 ，甚至斷然淘汰。