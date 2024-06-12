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影／台籍雜貨船高雄港外爆炸起火 12船員棄船、3人受重傷
台灣籍雜貨船「輝豐輪」今早8時許在高雄港一港口南堤爆炸起火，船上共有12名船員，其中2人傷勢嚴重，由空勤直升機吊掛送醫，剩餘船員由海巡艦艇救起，目前高雄市消防局已協助3人送醫，詳細起火原因待釐清。
「輝豐輪」為總噸499公噸的雜貨船，今早因機艙爆炸失火，船員緊急通報高雄港航管中心，因火勢猛烈，起火約1小時火勢失控，船上回報要「棄船」隨即失去聯絡。
隨後海巡派艦艇及空勤直升機加入救援，直升機成功吊掛2名傷勢較重的傷者，其餘船員跳船後由海巡人員接手拉上船，其中１名落水的印尼籍船員受燒燙傷，上岸後由高雄市消防局協助送醫。
據了解，「輝豐輪」留有45噸柴油，事發海域由海軍、海巡署派艦戒護，漏油危機由高雄港務分公司成立應變會議處置。
據空勤人員說，事故發生海域，約在距離高雄港一港口南堤與25海里，飛抵輝輪上空，當時船上冒出黑煙，12名船員已經逃到甲板上待援，海巡艦艇也已經靠近輝豐輪，海豚、黑鷹2架直升機吊掛救人，救上2人，其他船員由海巡人員救上海巡艇。
空勤直升機救上2名船員，分別是本國籍楊姓男子和印尼籍船員，另1人由海巡艇接上岸，送往高醫急救。
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