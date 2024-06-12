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影／台1線苗栗後龍路段轎車自撞起火焚毀 駕駛不見人影

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

一輛小轎車今天凌晨近4點在台一線公路後龍路段，疑似自撞中央分隔島後起火全面燃燒，現場1支燈桿傾斜，消防人員趕到現場將火勢撲滅，但駕駛人卻不見蹤影，竹南警分局目前將聯繫車主釐清事故原因和責任。

苗栗縣消防局表示，今天清晨3點56分接獲民眾報案，西湖鄉台一線往水牛城方向有車輛起火，現場位置在後龍鎮台一線116公里處南下車道內側，火勢熄滅後，確認車內無人受困，現場也未發現相關人員。

竹南警方指出，員警到場時，消防人員已將車輛火勢撲滅，警方會同消防人員檢視，起火車輛已付之一炬，駕駛早已失去蹤影，警方現場檢視中央分隔島遭撞擊的位置，研判這輛轎車疑由南往北行駛，撞上中央分隔島後彈至南下車道起火燃燒，警方正聯繫車主釐清案情。

一輛轎車今天凌晨近4點在台一線公路後龍路段，疑似自撞中央分隔島後，起火全面燃燒。圖／警方提供
一輛轎車今天凌晨近4點在台一線公路後龍路段，疑似自撞中央分隔島後，起火全面燃燒。圖／警方提供
一輛轎車今天凌晨近4點在台一線公路後龍路段，疑似自撞中央分隔島後，起火全面燃燒。圖／苗栗縣消防局提供
一輛轎車今天凌晨近4點在台一線公路後龍路段，疑似自撞中央分隔島後，起火全面燃燒。圖／苗栗縣消防局提供
一輛轎車今天凌晨近4點在台一線公路後龍路段，疑似自撞中央分隔島後，起火全面燃燒。圖／苗栗縣消防局提供
一輛轎車今天凌晨近4點在台一線公路後龍路段，疑似自撞中央分隔島後，起火全面燃燒。圖／苗栗縣消防局提供

自撞 車主 車道

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