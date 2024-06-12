影／台1線苗栗後龍路段轎車自撞起火焚毀 駕駛不見人影

苗栗縣消防局表示，今天清晨3點56分接獲民眾報案，西湖鄉台一線往水牛城方向有車輛起火，現場位置在後龍鎮台一線116公里處南下車道內側，火勢熄滅後，確認車內無人受困，現場也未發現相關人員。

竹南警方指出，員警到場時，消防人員已將車輛火勢撲滅，警方會同消防人員檢視，起火車輛已付之一炬，駕駛早已失去蹤影，警方現場檢視中央分隔島遭撞擊的位置，研判這輛轎車疑由南往北行駛，撞上中央分隔島後彈至南下車道起火燃燒，警方正聯繫車主釐清案情。 一輛轎車今天凌晨近4點在台一線公路後龍路段，疑似自撞中央分隔島後，起火全面燃燒。圖／警方提供 一輛轎車今天凌晨近4點在台一線公路後龍路段，疑似自撞中央分隔島後，起火全面燃燒。圖／苗栗縣消防局提供 一輛轎車今天凌晨近4點在台一線公路後龍路段，疑似自撞中央分隔島後，起火全面燃燒。圖／苗栗縣消防局提供