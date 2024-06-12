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基隆市公車漏油10人傷外送員斷7肋骨 熊貓同事循油漬揪楇首

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市公車處一輛203路線公車，昨晚11點多不明原因車底漏出大量機油，導致沿線3公里從新豐街、北寧路一直到和平島八尺門，沿線道路留下一條油漬，陸續造成10人摔車受傷。其中一名張姓外送員肋骨斷7根，其他多名外送員到場協助，沿油漬追出禍首是市公車。市公車處表示，將協助保險理賠，車輛維護將加強責成廠商，檢視同款車輛。

賴姓熊貓女外送員說，張姓外送員昨晚11點多要去送餐的路上，因為路上有油，重摔在馬路上，當時他車速不快，目前傷勢四肢、臉部受傷，單側肋骨斷7根，還有血胸。

賴女表示，其他熊貓外送員沿著地上的油漬沿路追下去，才追出禍首是來自和平島公車站的公車，除向當時值班公車站的人員說「你們的公車漏油，害很多人摔車」，也向警方通報。

賴女說，同事摔傷後，熊貓的群組有貼出訊息，很多人趕至現場幫忙，看到自己人出事，全長約有3公里，發現很多人都一直滑倒，外送員還下去指揮幫忙，也馬上報警，他們發現，至少就有3個人在新豐街摔到，後來海大又有至少5名學生也摔。

賴女說，相關單位應變處理的速度不夠快，只有在轉彎處等少數路段鋪木屑，很多地方都還是很滑，才會有這麼多人摔傷，她才會在群組貼路上有油請大家小心，避免再有更多人受害。

基隆市公車處機料課陳姓課長表示，有關昨晚深夜公車於路上臨時發生故障造成油品洩漏，因油漬導致路面濕滑多位機車騎士意外受傷，公車處已積極聯絡與慰問傷者，並協助保險理賠，車輛維護將加強責成廠商，檢視同款車輛。

基隆市公車處公車，昨晚車底漏出大量機油，導致沿線3公里從新豐街、北寧路一直到和平島八尺門，沿線道路留下一條油漬，陸續造成10人摔車受傷，其中一名張姓外送員斷7根肋骨，受傷嚴重。圖／賴姓外送員提供
基隆市公車處公車，昨晚車底漏出大量機油，導致沿線3公里從新豐街、北寧路一直到和平島八尺門，沿線道路留下一條油漬，陸續造成10人摔車受傷，其中一名張姓外送員斷7根肋骨，受傷嚴重。圖／賴姓外送員提供
基隆市公車處公車，昨晚車底漏出大量機油，導致沿線3公里從新豐街、北寧路一直到和平島八尺門，沿線道路留下一條油漬，陸續造成10人摔車受傷，其中一名張姓外送員斷7根肋骨，受傷嚴重。圖／賴姓外送員提供
基隆市公車處公車，昨晚車底漏出大量機油，導致沿線3公里從新豐街、北寧路一直到和平島八尺門，沿線道路留下一條油漬，陸續造成10人摔車受傷，其中一名張姓外送員斷7根肋骨，受傷嚴重。圖／賴姓外送員提供
基隆市公車處公車，昨晚車底漏出大量機油，導致沿線3公里從新豐街、北寧路一直到和平島八尺門，沿線道路留下一條油漬，陸續造成10人摔車受傷，其中一名張姓外送員斷7根肋骨，受傷嚴重。圖／賴姓外送員提供
基隆市公車處公車，昨晚車底漏出大量機油，導致沿線3公里從新豐街、北寧路一直到和平島八尺門，沿線道路留下一條油漬，陸續造成10人摔車受傷，其中一名張姓外送員斷7根肋骨，受傷嚴重。圖／賴姓外送員提供
基隆市公車處公車，昨晚車底漏出大量機油，導致沿線3公里從新豐街、北寧路一直到和平島八尺門，沿線道路留下一條油漬，陸續造成10人摔車受傷，其中一名張姓外送員斷7根肋骨，受傷嚴重。圖／賴姓外送員提供
基隆市公車處公車，昨晚車底漏出大量機油，導致沿線3公里從新豐街、北寧路一直到和平島八尺門，沿線道路留下一條油漬，陸續造成10人摔車受傷，其中一名張姓外送員斷7根肋骨，受傷嚴重。圖／賴姓外送員提供

公車 外送員 多人

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