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影／驚悚畫面曝！台61碎石釀貨車爆胎 再彈中紅牌重機…騎士慘摔

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

台61線北上30.2公里處昨發生一起驚悚車禍，一輛小貨車行駛在內線車道時，壓到一塊不明出現的石塊導致爆胎，隨即石塊彈飛又釀後方一名61歲大型重型機車騎士壓到，重心不穩摔車彈飛數圈，所幸無生命危險，警方將針對碎石來源進一步調查。

從後方行車記錄器可見，當時小貨車行駛在內線車道，往前開一段時間後路面突然出現一個直徑約30公分的碎石塊，小貨車閃避不及輾過導致爆胎，隨後碎石塊又往後彈飛，後方一輛紅牌重機閃避不及又壓到碎石塊，結果整輛重機連人彈起，騎士重摔在地翻滾數圈，嚇壞後方車輛。

對此大園警方指出，44歲李姓男子10日下午2點多，駕駛小貨車行駛於台61線北上30.2公里處內線車道時，因壓到路面上的碎石導致爆胎，彈飛的碎石並造成後方61歲楊姓大重機騎士壓到後摔車，楊男手腳骨折送醫，所幸無生命危險，雙方駕駛無酒駕，碎石來源待調查中。

台61線北上30.2公里處昨出現不明碎石，導致小貨車爆胎、重機騎士摔車，警方將釐清碎石塊來源。記者周嘉茹／翻攝
台61線北上30.2公里處昨出現不明碎石，導致小貨車爆胎、重機騎士摔車，警方將釐清碎石塊來源。記者周嘉茹／翻攝
台61線北上30.2公里處昨發生一輛小貨車及一輛重機壓到不明碎石，導致小貨車爆胎、重機騎士摔車送醫。記者周嘉茹／翻攝
台61線北上30.2公里處昨發生一輛小貨車及一輛重機壓到不明碎石，導致小貨車爆胎、重機騎士摔車送醫。記者周嘉茹／翻攝
台61線北上30.2公里處昨發生一輛小貨車及一輛重機壓到不明碎石，導致小貨車爆胎、重機騎士摔車送醫。記者周嘉茹／翻攝
台61線北上30.2公里處昨發生一輛小貨車及一輛重機壓到不明碎石，導致小貨車爆胎、重機騎士摔車送醫。記者周嘉茹／翻攝
台61線北上30.2公里處昨發生一輛小貨車及一輛重機壓到不明碎石，導致小貨車爆胎、重機騎士摔車送醫。記者周嘉茹／翻攝
台61線北上30.2公里處昨發生一輛小貨車及一輛重機壓到不明碎石，導致小貨車爆胎、重機騎士摔車送醫。記者周嘉茹／翻攝

車行 車道 重機

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