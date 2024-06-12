影／老翁騎車載孫女倒地被聯結車輾斃 安全帽碎片插輪胎上

大雅警分局調查，今天早上7時20分許，在潭子區中山路二段31號僑忠國小前發生死亡車禍，55歲王男駕駛公車，當時乘客約20人，無人受傷，沿潭子區中山路二段往北屯區方向欲起步行駛時，碰撞騎機車73歲鮑男，後載11歲孫女，是頭家國小學生，造成鮑男向左方倒下，遭左方55歲楊男駕駛的聯結車右後車輪碾壓，致鮑男頭部明顯變形當場死亡，女童手腳多處擦挫傷，經送醫後無大礙。

警方依規定到場處置，2名駕駛經檢測均無酒精反應，後續將依過失致死罪嫌將王男及楊男送請台中地檢署偵辦，並調閱相關影像畫面，釐清案情。