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影／老翁騎車載孫女倒地被聯結車輾斃 安全帽碎片插輪胎上

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

鮑姓老翁今天早上騎機車載讀國小的孫女上學途中，機車被公車擦撞，老翁倒地後被後方來的聯結車輾過，當場頭部變形死亡，老翁安全帽碎片卡在聯結車車輪，畫面驚心；警方對2名駕駛酒測都無酒精反應，將依過失致死罪嫌將2人移送法辦。

大雅警分局調查，今天早上7時20分許，在潭子區中山路二段31號僑忠國小前發生死亡車禍，55歲王男駕駛公車，當時乘客約20人，無人受傷，沿潭子區中山路二段往北屯區方向欲起步行駛時，碰撞騎機車73歲鮑男，後載11歲孫女，是頭家國小學生，造成鮑男向左方倒下，遭左方55歲楊男駕駛的聯結車右後車輪碾壓，致鮑男頭部明顯變形當場死亡，女童手腳多處擦挫傷，經送醫後無大礙。

警方依規定到場處置，2名駕駛經檢測均無酒精反應，後續將依過失致死罪嫌將王男及楊男送請台中地檢署偵辦，並調閱相關影像畫面，釐清案情。

警方呼籲，用路人除應遵守交通規則、號誌、減速慢行外，另呼籲大型車駕駛，隨時留意內輪差和視線死角，也提醒一般駕駛人，不要太靠近大型車輛保持距離，以免類似的憾事再度發生。

台中市潭子區中山路今天早上發生死亡車禍，老翁騎機車載孫女要上學，被公車擦撞倒地，再被聯結車輾斃，老翁的安全帽碎片插在聯結車車輪上。記者游振昇／翻攝
台中市潭子區中山路今天早上發生死亡車禍，老翁騎機車載孫女要上學，被公車擦撞倒地，再被聯結車輾斃，老翁的安全帽碎片插在聯結車車輪上。記者游振昇／翻攝
台中市潭子區中山路今天早上發生死亡車禍，老翁騎機車載孫女要上學，被公車擦撞倒地，再被聯結車輾斃。記者游振昇／翻攝
台中市潭子區中山路今天早上發生死亡車禍，老翁騎機車載孫女要上學，被公車擦撞倒地，再被聯結車輾斃。記者游振昇／翻攝
台中市潭子區中山路今天早上發生死亡車禍，老翁騎機車載孫女要上學，被公車擦撞倒地，再被聯結車輾斃。記者游振昇／翻攝
台中市潭子區中山路今天早上發生死亡車禍，老翁騎機車載孫女要上學，被公車擦撞倒地，再被聯結車輾斃。記者游振昇／翻攝

過失致死 酒精

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