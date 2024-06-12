影／老翁騎車載孫女倒地被聯結車輾斃 安全帽碎片插輪胎上
大雅警分局調查，今天早上7時20分許，在潭子區中山路二段31號僑忠國小前發生死亡車禍，55歲王男駕駛公車，當時乘客約20人，無人受傷，沿潭子區中山路二段往北屯區方向欲起步行駛時，碰撞騎機車73歲鮑男，後載11歲孫女，是頭家國小學生，造成鮑男向左方倒下，遭左方55歲楊男駕駛的聯結車右後車輪碾壓，致鮑男頭部明顯變形當場死亡，女童手腳多處擦挫傷，經送醫後無大礙。
警方依規定到場處置，2名駕駛經檢測均無酒精反應，後續將依過失致死罪嫌將王男及楊男送請台中地檢署偵辦，並調閱相關影像畫面，釐清案情。
警方呼籲，用路人除應遵守交通規則、號誌、減速慢行外，另呼籲大型車駕駛，隨時留意內輪差和視線死角，也提醒一般駕駛人，不要太靠近大型車輛保持距離，以免類似的憾事再度發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言