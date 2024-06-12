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高雄夜間交通號誌停擺 竟是小偷剪斷地下電纜…當場被警逮
高雄市前金區日前夜裡突然交通號誌故障，台電人員巡看，發覺可能附近工地地下室配電室有問題，員警下樓竟發現黃姓男子正剪斷電纜線，涉嫌偷電纜，立即逮捕他依竊盜罪嫌移送法辦。
據了解，6月10日晚間8時許，高雄市前金區七賢二路與市中一路口的交通號誌突然停擺，台電公司人員趕去了解故障原因，認為故障訊號源來自七賢二路某處工地地下1樓，與警方下樓找原因，巡經配電室，發現1名男子正在竊取電線，員警見狀立即擁上，逮捕黃姓男子（49歲），查扣油壓剪、電纜線1綑，價值約5萬元。
黃姓男子稱他因缺錢花用，經過工地，發覺工地正在拆除階段，有電線可偷去賣，便進入工地，沒想到誤剪台電線路，造成交通號誌故障。全案依竊盜罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
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