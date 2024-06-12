高雄夜間交通號誌停擺 竟是小偷剪斷地下電纜…當場被警逮

高雄市前金區日前夜裡突然交通號誌故障，台電人員巡看，發覺可能附近工地地下室配電室有問題，員警下樓竟發現黃姓男子正剪斷電纜線，涉嫌偷電纜，立即逮捕他依竊盜罪嫌移送法辦。

據了解，6月10日晚間8時許，高雄市前金區七賢二路與市中一路口的交通號誌突然停擺，台電公司人員趕去了解故障原因，認為故障訊號源來自七賢二路某處工地地下1樓，與警方下樓找原因，巡經配電室，發現1名男子正在竊取電線，員警見狀立即擁上，逮捕黃姓男子（49歲），查扣油壓剪、電纜線1綑，價值約5萬元。