老翁騎車載孫女上學途中 被公車擦撞倒地再遭聯結車輾斃

73歲鮑姓老翁今天早上騎機車載孫女要到小學上學途中，經過一所小學前，一輛公車疑似擦撞到機車，老翁與孫女倒地，老翁再被聯結車右後車輪輾壓，當場頭爆死亡，孫女受傷送醫，肇事原因由警方調查中。

老翁今天早上要送孫女到潭子區一所國小上學，經過潭子區中山路的僑忠國小前發生死亡車禍，孫女就讀的學校是潭子區另一所小學，在小學大門前發生死亡車禍時，正逢其他學生上學時間，有家長和學生看到畫面受到驚嚇。

大雅警分局調查，今天早上7時20分許，在潭子區中山路二段31號僑忠國小前發生車禍，55歲王男駕駛公車沿潭子區中山路二段往北屯區方向行駛時，碰撞騎機車73歲鮑男，後方載他讀小學的孫女，鮑男向左方倒下，遭左方直行，55歲楊男駕駛的聯結車右後車輪碾壓，致鮑男頭部明顯變形當場死亡，女童手腳多處擦挫傷，經送醫台中慈濟醫院治療後尚無大礙，後續將調閱相關影像畫面，以釐清案情。