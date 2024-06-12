基隆公車沿路漏油1公里害10人深夜摔車受傷 有人斷7根肋骨
基隆市公車處一輛203路線公車，昨晚11點多駕駛下班後，開車到加油站加油，但不明原因車底漏油，導致沿線約1公里的道路，從新豐街、北寧路一直到和平島八尺門，沿線道路留下一條油漬，陸續造成10人摔車受傷，其中有海大學生。公車處表示，已緊急處理，調查漏油原因，受傷人數正在統計處理、路面善後，對傷者會全力負責到底。
今天有民眾在臉書社群「基隆人集團」貼文，昨晚11點多，因為市公車沿路漏油，從八斗高中下北寧路至和平島八尺門的道路有油漬，當下造成3名機車騎士摔倒送醫。但經過3個多小時油漬仍沒有人處理，到今天凌晨2點多，海大校門口又有4人摔倒。凌晨4點多也有人摔倒，累計至少10人因油漬摔倒受傷。
民眾表示，漏油後只有少數路段有放三角錐，只有新豐街下北寧路有鋪木屑，北寧路、中正路晚間救護車來來回回，有人不算輕傷，相關單位處理速度不夠快，導致多人摔傷。
據指出，另有民眾貼文，他的朋友因公車漏油摔車，肋骨斷了7根，至今沒有單位出面，請大家幫幫忙。
市公車處表示，發生漏油的時間是在昨晚近12時，203路線公車的駕駛下班後，開車到加油站加油，返回和平島公車站時，沿路車底漏油，是漏什麼油及為何漏油，目前正在調查中。因油漬受傷人數目前正在統計中，會到醫院慰問，全力負責到底，路面也會善後處理。
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