「警」急煞車救援！ 台南孕婦騎車突暈眩倒在警車前

台南一名懷孕約38周的鄭姓女子日前騎車外出時，疑因沒吃早餐、體力不濟，連人帶車突倒在路旁，正巧遇上騎乘巡邏機車的員警，警方見狀緊急煞車後上前關心，並協助通報消防隊，所幸經由救護人員送醫，鄭女並無大礙，事後鄭女與家人也準備蛋糕致贈，感謝員警即刻救援。

永康警方表示，復興派出所警員陳朝偉、楊皓宇日前騎乘巡邏機車行經東區裕農路時，路旁一名騎機車載著小孩的鄭姓女子，突然連人帶車倒在地上，且距離陳員機車前輪僅不到1公尺，陳員當下緊急煞車、反應迅速，所幸並未發生碰撞。

據了解，鄭女疑因沒吃早餐，頭暈加上懷孕血糖較低，導致全身無力，當下雖意識清楚，但其身懷六甲，就怕有任何危險，2名員警趕緊通報救護，並於後方指揮引導車流，也安撫一旁緊張的男童；消防局後甲消防分隊救護員抵達現場，經初步檢視鄭女懷孕約38周，血壓及血糖還算穩定，協助送醫治療後並無大礙。

警員陳朝偉提到，自己今年準備升格當新手爸爸，老婆也正在孕期中，因此，面對孕婦摔倒的危險性不敢輕忽大意；鄭女雖已是第2胎，陳員仍不忘叮嚀她要好好注意懷孕期間健康狀況，好在鄭女經醫院檢查後平安無事。