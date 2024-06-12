網紅廚師偕2女陳屍飯店 死因不明

高雄某飯店傳1男2女陳屍屋內。示意圖。本報資料照片 北部一名餐廳主廚，端午節當天與兩名女子相約入住高雄某飯店，原訂昨天中午退房卻未現身，飯店人員敲房門無回應，會同警方破門後驚見三人陳屍屋內。警方在屋內未發現可疑致死物品，三人如何身亡，檢方今天相驗，將解剖化驗釐清。

據了解，該名男性死者為北部某精品餐廳主廚，在網路小有名氣，擁有近萬粉絲，不僅上料理節目，還曾出美食書。他也常在個人臉書分享個人烹飪技巧及廚藝，但最近一則發文為三月底所發。

檢警調查，男方疑從網路認識兩名廿九、卅二歲的女網友，三人從網路約好後，各自到該間飯店碰面，端午當天入住，便未再走出房門。

三人原訂昨天中午退房，因時間到仍未現身，飯店人員敲門多次都無回應，昨下午一時許報警後，會同警方破門，當場發現三人陳屍房內，已明顯死亡。

鑑識人員到場採證，確認無打鬥痕跡及無外力侵入，三人遺體無明顯外傷。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980