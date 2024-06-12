Abc牙醫聘密醫 5年前被抓過

Abc牙醫聯盟鳳山診所。圖／翻攝自Google Map 全台擁有多家分院的「Ａｂｃ牙醫聯盟」被爆聘用無醫師執照「密醫」看診，涉案密醫達十多人，雄檢調查後，粗估近十年詐領逾四千萬元健保費，包含總院長謝尚廷、謝尚人兄弟及聯盟幹部、密醫等人，均被依違反醫師法、詐欺取財等罪嫌擴大偵辦中。

Ａｂｃ牙醫聯盟發出聲明，旗下多家診所皆為醫策會二年期牙醫師畢業後訓練機構，依據實習醫師制度實施要點，提供國內外醫學大學畢業且通過第一階段牙醫師考試合格醫師臨床實習。若旗下主治醫師指導實習醫師進行醫療業務的部分，有逾越法令，必當配合司法，因海外醫師在診所的實習尚有疑慮，自去年被調查後，便不再從事實習醫師的訓練。

衛福部則駁斥，指此只適用領有本國籍學歷牙醫學生，不包括海外返國牙醫學生，目前正調查詐領健保部分，若違規屬實，將依詐領金額處一個月至一年停止健保特約處分。

Ａｂｃ牙醫聯盟為總院長謝尚廷於二○○八年創立，謝的胞兄謝尚人則為董事長，也是旗下維泰診所院長，目前台灣、亞洲共有廿餘家分院，堪稱南部最具規模的牙醫診所。

去年三月間，高雄市衛生局接獲檢舉，指該院聘請不具醫師資格醫師執業，衛生局到診所稽查當場抓到未取得牙醫師資格者正在看診，除開罰十萬元，另函請雄檢偵辦。檢方指揮警方搜索，約談謝尚廷兄弟、集團幹部及涉案密醫等廿多人，其中謝尚廷等人被列被告。

檢警追查，Ａｂｃ牙醫聯盟聘用的牙醫師，多為自波蘭、菲律賓等海外醫學院畢業，回台後於診所從事看診。五年前旗下兩家診所，就被查出從菲律賓某牙醫學院畢業的趙姓女子協助看診，趙未取得國內牙醫師資格，在名片上印上「主治醫師」名號，被開罰三萬元。

據了解，此次涉案密醫除海外畢業歸國牙醫學生，還有兩人為國內牙醫系畢業，但未考取醫師執照，部分涉案密醫經檢方訊問後，坦承非法執業。檢警依據健保資料及涉案人供詞，Ａｂｃ牙醫聯盟聘用密醫執業長達十年，詐領逾四千萬元健保費，全案朝違反醫師法、詐欺取財等罪偵辦。