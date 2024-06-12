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台南轉運站 爆隨機攻擊

聯合報／ 記者吳淑玲黃宣翰／台南報導

台南轉運站發生隨機攻擊事件，市長黃偉哲要求全面檢視監視器。記者吳淑玲／攝影
台南轉運站發生隨機攻擊事件，市長黃偉哲要求全面檢視監視器。記者吳淑玲／攝影
台南轉運站去年底發生乘客與保全衝突，昨又有婦人涉隨機攻擊兩人，議員指出，轉運站搭公車多是年長者及學生，造成人心惶惶，要加強能第一時間通報治安單位，也須有監視畫面協助捉嫌犯。市長黃偉哲回應，會請交通局全面盤點，全市轉運站區內外一定都要有監視器，也研議裝設警民連線。

據了解，40歲郭姓婦人昨上午7時多疑似情緒不穩，先腳踹候車的婦人，再到站外揮打路過婦人，保全看到制止，警方也趕抵將她帶回了解情況；被攻擊的兩人都未受傷不用就醫，當場說不提告訴。路過民眾直言「白天就發生這樣事情，覺得滿可怕」。

議員林燕祝說，台南還沒捷運，在轉運站就有婦人這種舉動非常恐怖，市府要趕快加強設備，可在第一時間通知治安機關，若警察還沒趕抵時加害人已經逃走，則用監視器協助趕快捉到人。

交通局公共運輸處表示，女子突然攻擊候車旅客，客運公司站務人員立即報警，她步出站外又作勢攻擊路人，轉運站保全迅速上前阻攔，此時員警也到場接手處理，站務人員、保全機警處置得宜，並依平時訓練的SOP程序第一時間通報警方。

公共運輸處指出，全市有5大轉運站，除台南轉運站，還有新營、麻豆、關廟及今年第4季將啟用的和順轉運站，都會要求落實監視器系統，並建立警民連線，也全面督導各轉運站的委外營運業者，加強相關緊急處置、保護乘客的安全措施。

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