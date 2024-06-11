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新北清潔隊休息室淪賭場 環保局：記過調職

中央社／ 新北11日電

新北市環保局某區清潔隊休息室1年多前有人公然大玩天九牌，遭人拍攝並上傳網路媒體；環保局表示，將予以最重記過以上處分，涉事幹部亦將調離現職。

多家媒體今天報導「記者爆料網」中有人提供新北某清潔隊休息室淪為賭場的影片，影片中有4人圍在清潔隊休息室桌子前大玩天九牌，旁邊還有不少人圍觀，一旁還有人躺在沙發上看手機，影片拍攝時間標註2023年5月8日。

新北市政府環保局科長鄧筱光對此表示，因工作規則已明定工作期間不得有賭博等違規情事，並經清潔隊不斷宣導，涉事賴姓班長5月30日主動坦承，約1年前曾與部分同仁於休息時間在場區聚眾賭博，因確屬不當行為，乃自請處分。

鄧筱光強調，目前正約談調查中，將本於勿枉勿縱原則，凡確實參與賭博並經查證屬實者，將依工作規則予以最重記過以上處分，涉事幹部將調離現職。

環保局 賭博

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