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影／停等紅燈見引擎室冒煙 駕駛急停路旁秒成火燒車

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市黃姓男子今天下午開車行經中山區中和路、復興路口時，看到引擎室冒煙，馬上停靠路邊，過不久就燒了起來，馬路上火燒車引人注目。消防局獲派前往灌救，沒有造成人員傷亡。

基隆市警、消今天下午3點半多接獲報案，復興路、中和路口有廂型車起火燃燒。消防局派遣人車前往搶救，基隆警四分局中山派出所員警也到場指揮交通，讓消防人員滅火。

50多歲黃姓車主說，下午開車沿西定路往復興路方向行駛，開到中和路口停等紅燈時，引擎室突然冒出濃煙，他馬上將車停靠路邊並熄火，但過沒多久，引擎室便竄出火舌，車頭燒了起來。

基隆警四分局呼籲開車族，上路前應先行檢查車況是否正常，平時應定期保養車輛及檢查，並多注意電線及電器等設備檢修，維護行車安全。

中山區選出的基隆市議員施偉政說，端午過後天氣逐漸炎熱，提醒民眾除了留意車輛狀態，也要避免將易燃物放置於車內擋風玻璃處，以免造成陽光直射，因高溫發生危險。

基隆市黃姓男子今天下午開車行經中和路、復興路口時，引擎室起火燃燒，消防員到場灌救。圖／基隆市議員施偉政提供
基隆市黃姓男子今天下午開車行經中和路、復興路口時，引擎室起火燃燒，消防員到場灌救。圖／基隆市議員施偉政提供
基隆市黃姓男子今天下午開車行經中和路、復興路口時，引擎室起火燃燒，警方到場指揮交通，以利消防員搶救。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市黃姓男子今天下午開車行經中和路、復興路口時，引擎室起火燃燒，警方到場指揮交通，以利消防員搶救。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市黃姓男子今天下午開車行經中和路、復興路口時，引擎室起火燃燒，消防員到場灌救，未造成人員傷亡。圖／基隆市議員施偉政提供
基隆市黃姓男子今天下午開車行經中和路、復興路口時，引擎室起火燃燒，消防員到場灌救，未造成人員傷亡。圖／基隆市議員施偉政提供
基隆市黃姓男子今天下午開車行經中和路、復興路口時，引擎室起火燃燒，引來路人圍觀。圖／基隆市議員施偉政提供
基隆市黃姓男子今天下午開車行經中和路、復興路口時，引擎室起火燃燒，引來路人圍觀。圖／基隆市議員施偉政提供

中和 基隆

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