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買手機辦分期藏高利貸陷阱 花蓮警逮2嫌送辦

中央社／ 花蓮縣11日電

蘇姓業者在花蓮經營2家手機行，涉嫌幫買手機的消費者辦理分期，卻暗中向融資業者申辦高額利息借款。警方獲報偵辦，將蘇姓業者、劉姓員工依重利等罪嫌送辦。

花蓮縣警察局刑警大隊今天表示，花蓮有2家手機行在網路張貼「購買手機可辦理分期付款」訊息，實際上是協助消費者向放款融資業者申辦高額利息借款。

警方指出，店家利用話術向顧客推銷分期方案，例如有顧客想借款2萬元，手機行卻向民間借貸公司借5萬元，然後將手機價格3萬元先扣掉後，剩下的才給顧客，讓顧客背負5萬元的債務。

此外，涉案業者另涉嫌在顧客的申辦金額加入新台幣6000元至1萬元不等的「毛利」，等放款業者放款後，再以低價向客戶購回手機再轉售他人，再次牟取不當利益。

專案小組調查完畢後，報請台灣花蓮地方檢察署檢察官葉柏岳指揮偵辦，持搜索票及拘票至花蓮市及吉安鄉2間手機行搜索，並拘提蘇姓老闆及劉姓員工2名犯嫌，當場查扣涉案手機2支、筆記型電腦1台及被害人簽署借款切結書1批，警方偵詢後依違反刑法詐欺、重利及偽造文書罪移送花蓮地檢署偵辦。

警方指出，不少民眾手機經常會收到「低利」、「免手續費」、「免核」、「立即放款」等貸款簡訊，吸引民眾點閱申辦，其實，這是放款業者常用的話術，實則內藏有高利貸陷阱。

花蓮縣警察局長王旭昌提醒，一般業者法定約定利率上限16%，但不少廣告宣傳刊出的總費用年百分率卻超過上限，讓民眾搞不清楚，另外，貸款利率是月息還是年息應先問清楚，也盡量找可靠的銀行申辦，降低風險。

利息 消費者 花蓮

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