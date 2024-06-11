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影／車斗幾脫離…南投砂石車過彎自撞 零件四散阻交通
南投埔里台14線埔霧公路今傍晚傳事故，一輛砂石車朝霧社往埔里方向行駛，行經66.5K處彎道路段時，失控自撞路邊護欄，因撞擊力道猛烈，車體受損變形，車斗甚至幾近脫離，令人怵目驚心，所幸駕駛僅輕傷，肇事原因仍待調查。
據了解，李姓男子駕駛砂石車由霧社往埔里方向行駛，今天下午5時許，行經台14線埔霧公路約66.5公里處彎道路段時，疑未注意車前狀況，且後車斗滿載砂石，失控自撞路邊護欄，砂石翻覆在道路外側，車頭、車斗嚴重受損扭曲變形。
當時正值下班時間，因零件及雜物四散，嚇壞往來車輛，所幸李男僅輕傷，且未波及其他人車；但該事故占據1個車道，僅能單線雙向通車，交通一度打結，警方獲報派員前往處理，並加派警力交通疏導。
警方到場後，對李男實施酒測，酒測值為0，他僅受輕微擦傷，表示可自行就醫，因此未通報消防隊救護；警方表示，詳細肇事原因，仍有待進一步釐清。
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