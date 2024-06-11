影／車斗幾脫離…南投砂石車過彎自撞 零件四散阻交通

南投埔里台14線埔霧公路今傍晚傳事故，一輛砂石車朝霧社往埔里方向行駛，行經66.5K處彎道路段時，失控自撞路邊護欄，因撞擊力道猛烈，車體受損變形，車斗甚至幾近脫離，令人怵目驚心，所幸駕駛僅輕傷，肇事原因仍待調查。

據了解，李姓男子駕駛砂石車由霧社往埔里方向行駛，今天下午5時許，行經台14線埔霧公路約66.5公里處彎道路段時，疑未注意車前狀況，且後車斗滿載砂石，失控自撞路邊護欄，砂石翻覆在道路外側，車頭、車斗嚴重受損扭曲變形。

當時正值下班時間，因零件及雜物四散，嚇壞往來車輛，所幸李男僅輕傷，且未波及其他人車；但該事故占據1個車道，僅能單線雙向通車，交通一度打結，警方獲報派員前往處理，並加派警力交通疏導。