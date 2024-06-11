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YouTuber伊娃騎單車遭砂石車擦撞 人車倒地險遭捲輪下

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

知名Youtuber伊娃騎單車時遭砂石車勾住衣物，人車倒地險遭捲輪下。圖／擷自伊娃Instagram影片
知名Youtuber伊娃騎單車時遭砂石車勾住衣物，人車倒地險遭捲輪下。圖／擷自伊娃Instagram影片

知名YouTuber伊娃日前騎單車行經新北市石碇區北宜公路時，疑遭後方1輛砂石車擦撞，伊娃人車倒地險遭砂石車後輪輾過，砂石車肇事後揚長而去，伊娃報警。新店警方依行車紀錄器追查，當天立即通知60歲賴姓砂石車司機到案，賴男供稱不知自己肇事才會駛離現場。警方已進行採證，後續將依規定處置。

據了解，擔任藍卡飛輪教練的33歲林姓女子，在YouTube以「伊娃」為名分享許多騎單車的影片，在YT頻道上擁有6.8萬人訂閱，而臉書粉絲頁也有5.4萬人追蹤，IG更多達10萬名粉絲。

伊娃今天在臉書粉絲頁發文表示，「上週端午前發生於北宜公路，已經報警處理、醫院驗傷完畢。沒有骨折，其餘身上的傷痛要等急性期過了才能確定。謝謝KPLUS安全帽再次拯救了我。萬分幸運的是，我沒有在車輪下。」

新店警方表示，本月4日上午11時許接獲林女報案，表示騎乘自行車時遭不明砂石車擦撞，導致左肩擦挫傷。警方立即依林女行車紀錄器追查肇事駕駛，4日下午1時許通知肇事的砂石車駕駛賴男到案說明。賴男供稱並不知道自己肇事才會駛離現場。雙方酒測值皆為0，全案依規定處置。

YouTuber 砂石

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