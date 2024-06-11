台中工人墜19樓爆頭亡 雇主未作安全確保市府勒令停工
台中市西屯區青海路一處住宅大樓工地，在今天中午傳出工人從高樓層墜落的意外，工人年約40多歲，救護車到場時，工人已頭顱破裂、明顯死亡，全案由第六警分局報請檢察官相驗，明日相驗，勞工局勞檢處今到場勘查，發現雇主執行塔吊作業，未替工人做好安全帶確保，先勒令停工2個月，另開罰3萬元至30萬元。
警方調查，案發地點是西屯區福德段一處工地，尚無門牌，報案人描述，44歲鍾姓死者是在該工地19樓外施工時，因踏板坍塌從高處墜落至1樓，救護人員到場查看後，確認死者已明顯死亡，未送醫急救，全案已報請檢察官相驗，明天將相驗，釐清死因。
台中市勞檢處調查，此案工地的塔吊爬升作業是由巨詮公司承攬，鍾姓工人是其雇用的勞工，今天下午1時許，該名工人在19樓進行塔吊爬升作業時，不慎失足墜落至1樓，當場無生命跡象，宣告死亡，經查，現場業者未做好安全帶確保，涉有疏失。
勞檢處表示，已派員實施職業災害檢查後予以停工改善，預計停工2個月，屆時會要求業者提供復工計畫，開完審查會議，確認無問題後，才會讓業者復工，另外違反職業安全衛生法部分，將處3萬元以上30萬元以下罰鍰。
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