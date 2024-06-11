中和民宅有人持槍？與男友吵架竟謊報 新北女下場出爐
新北市中和區51歲陳姓女子昨天晚間10時許，於中和區民德街住處與51歲蕭姓男友吵架，陳女負氣離家後竟向警方報案有人持槍。中和警方趕抵並未發現任何槍械。警方調查得知係男女朋友感情糾紛發生爭吵，疑似因此挾怨報案指有人持槍。將通知陳女到案說明釐清報案動機，而陳女涉嫌謊報將依社維法第85條裁處。
據了解，中和警方昨天晚間7時許接獲陳姓女子報案，表示在中和區民德街1處民宅有男子持槍。中和警方獲報不敢大意，派遣大批警力全副武裝趕抵，並請蕭男開門進入查看，但並未發現任何槍械。經了解報案的陳女與蕭男因感情問題發生爭執，陳女怒而離去然後再挾怨報案指稱該處有人持槍。
蕭男向警方表示陳女近期因身體不適導致情緒起伏較大，可能因此負氣報案，警方後續將通知陳女到案說明，釐清謊報動機，陳女謊報行為將依社維法第85條裁處。
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