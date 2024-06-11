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海山警全員換裝進校園 與高中生鬥牛宣導防詐反毒反黑
新北市海山警分局今天下午舉行治安會報，分局長陳保緒率領各所所長、分局主管及偵查隊同仁換上球衣，前進海山高中與學生進行籃球友誼賽，並扮演灌籃高手以小劇場方式進行反詐、反毒、反黑宣導，以輕鬆、有趣的方式拉進警民距離，盼透過聯防機制，建構社區打詐網絡，警民合作共打詐團維護治安。
海山分局長陳保緒表示，本次治安會報一改以往於分局舉辦之模式，將場地轉移至海山高中活動中心，並邀請轄區民意代表、里鄰長、各級學校、金融機構及超商代表一同參加，針對治安維護、交通宣導、婦幼安全、反貪廉政及反霸凌等當前重點警政工作做簡介，來關心年青學生。並於會中宣布「海山打詐籃球隊」正式成軍，希望以球會友，寓教於樂。
另外還安排3名與新北市勞工局配合的視障按摩師，幫警察同仁按摩肩頸，紓解身心壓力，中場休息時更請來致理科技大學熱舞社上場表演。分局長陳寶旭表示，海山分局後續也將逐步推動走入各派出所轄區辦理，建立良好互動的夥伴關係，共同維護治安。
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