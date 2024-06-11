連日下雨台中驚傳路樹倒 3公尺榕樹砸車道壓傷女騎士

台中市南屯區今上午驚傳路樹倒塌，近日因連日雨天，永春南路上1顆榕樹疑似根部鬆動，直接往柏油路方向倒下當場壓到1名許姓女騎士，所幸許女意識清楚送醫沒有生命危險。當地里長也說，該路段整排榕樹出現病變、蟲蛀，將通報市府單位處理。

台中第四分局今上午7點多多獲報，南屯區建功路270巷、永春南路口有路樹倒塌，剛好當時許姓女子騎機車要去精密園區上班，被突然倒下約3公尺高的榕樹砸到，連人帶車摔倒路旁，所幸緊急送醫治療沒有大礙。

轄區春社派出所也派員管制交通，同時通報市府人員處理，大約上午8點20分清除倒塌路樹完畢，恢復現場交通。