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連日下雨台中驚傳路樹倒 3公尺榕樹砸車道壓傷女騎士
台中市南屯區今上午驚傳路樹倒塌，近日因連日雨天，永春南路上1顆榕樹疑似根部鬆動，直接往柏油路方向倒下當場壓到1名許姓女騎士，所幸許女意識清楚送醫沒有生命危險。當地里長也說，該路段整排榕樹出現病變、蟲蛀，將通報市府單位處理。
台中第四分局今上午7點多多獲報，南屯區建功路270巷、永春南路口有路樹倒塌，剛好當時許姓女子騎機車要去精密園區上班，被突然倒下約3公尺高的榕樹砸到，連人帶車摔倒路旁，所幸緊急送醫治療沒有大礙。
轄區春社派出所也派員管制交通，同時通報市府人員處理，大約上午8點20分清除倒塌路樹完畢，恢復現場交通。
春社里里長李志洋指出，近期連日多雨，研判造成這棵約3公尺高的榕樹根部鬆動，今天一早才突然倒下壓傷人，由於附近整排好幾棵樹都出現生病、蟲蛀情形，將和市府通報處理。
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