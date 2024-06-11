快訊

最強畢業生致詞！高三生演講談失敗獲滿堂彩 近5分鐘無冷場破百萬點閱

馬拉威副總統墜機身亡！機上10人不幸喪生 總統宣布全國降半旗

雨下對地方！南化水庫蓄水率近8成 南市三大水庫總蓄水率逾53%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連日下雨台中驚傳路樹倒 3公尺榕樹砸車道壓傷女騎士

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市南屯區今上午驚傳路樹倒塌，近日因連日雨天，永春南路上1顆榕樹疑似根部鬆動，直接往柏油路方向倒下當場壓到1名許姓女騎士，所幸許女意識清楚送醫沒有生命危險。當地里長也說，該路段整排榕樹出現病變、蟲蛀，將通報市府單位處理。

台中第四分局今上午7點多多獲報，南屯區建功路270巷、永春南路口有路樹倒塌，剛好當時許姓女子騎機車要去精密園區上班，被突然倒下約3公尺高的榕樹砸到，連人帶車摔倒路旁，所幸緊急送醫治療沒有大礙。

轄區春社派出所也派員管制交通，同時通報市府人員處理，大約上午8點20分清除倒塌路樹完畢，恢復現場交通。

春社里里長李志洋指出，近期連日多雨，研判造成這棵約3公尺高的榕樹根部鬆動，今天一早才突然倒下壓傷人，由於附近整排好幾棵樹都出現生病、蟲蛀情形，將和市府通報處理。

台中南屯區永春南路今上午傳出路樹倒塌壓傷女騎士。圖／春社里里長李志洋提供
台中南屯區永春南路今上午傳出路樹倒塌壓傷女騎士。圖／春社里里長李志洋提供
台中南屯區永春南路今上午傳出路樹倒塌壓傷女騎士。圖／春社里里長李志洋提供
台中南屯區永春南路今上午傳出路樹倒塌壓傷女騎士。圖／春社里里長李志洋提供
台中南屯區永春南路今上午傳出路樹倒塌壓傷女騎士。圖／春社里里長李志洋提供
台中南屯區永春南路今上午傳出路樹倒塌壓傷女騎士。圖／春社里里長李志洋提供

台中市 柏油路 路樹

延伸閱讀

路過突遭壓頂！北市大安區路樹倒塌砸BMW 車內3人受困被救出

影／台南新光三越前死亡車禍…8旬婦命喪大貨車輪下 駕駛肇逃畫面曝光

女騎士立中柱方式引兩派人戰翻「不可能」 台北人笑了：機車族必備技能

卡車橫載木材「斬首」17歲女騎士！頭顱當場噴飛慘死

相關新聞

國內最大牙醫集團爆詐領健保至少4000萬 健保署回應了

依「鏡週刊」報導，國內最大牙醫集團「Abc牙醫聯盟」驚爆聘用密醫詐領健保費，牟利至少4000萬元，而聘雇密醫多半是海歸學...

彰化吸膠男不僅露鳥…曾縱火還砍媽媽刺路人 鄰居惶恐嘆不定時炸彈

彰化縣一名61歲黃姓男子長期吸膠犯案累累，曾放火燒屋、砍母親、持刀刺傷路人，甚至一邊吸膠一邊走進鄰居店面露鳥，他上月又二...

消防員揹氣瓶可爬28樓言論挨轟 竹市消防局長：辦過登梯比賽

新竹市晴空匯大樓火警釀李詠真與周立鑫2名消防員殉職，時代力量新竹市黨團今天在議會持續關心此案。議員蔡惠婷指出，新竹市消防...

宜蘭模範警察 資深警邱學銘曾父親節前夕對峙衝鋒槍

宜蘭縣警局頒獎慶祝第46屆警察節，今年表揚包含2名模範警察、10名蘭城警英獎、10名資深優秀警員。獲頒模範警察的羅東副分局...

連日下雨台中驚傳路樹倒 3公尺榕樹砸車道壓傷女騎士

台中市南屯區今上午驚傳路樹倒塌，近日因連日雨天，永春南路上1顆榕樹疑似根部鬆動，直接往柏油路方向倒下當場壓到1名許姓女騎...

影／詐團車手南港理髮被抓 身上帶K毒還有贓款14萬

台北市詹姓男子涉嫌擔任詐騙集團車手，赴ATM提領假投資、解除分期付款詐騙贓款，得手32萬元。警方調閱監視器掌握行蹤，趁他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。