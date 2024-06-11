消防員揹氣瓶可爬28樓言論挨轟 竹市消防局長：辦過登梯比賽

新竹市晴空匯大樓火警釀李詠真與周立鑫2名消防員殉職，時代力量新竹市黨團今天在議會持續關心此案。議員蔡惠婷指出，新竹市消防局長李世恭在媒體上說「氣瓶氣量足夠，消防員爬上28樓沒問題」但事實上是「上得去、回不來」嚴重打擊基層士氣，要求李世恭為失言道歉。李世恭未道歉，強調消防局曾經辦過登梯比賽，且當天搜救的同仁還是有返回地面管制站。

蔡惠婷指出，李世恭局長在媒體上說氣瓶氣量足夠，消防員爬上28樓沒問題，此話一出引起基層消防員反彈。蔡惠婷質問，身為新竹市消防局大家長，在媒體上講這樣的話，「上得去，大家都知道回不來」，等同於單程車票，有去無回，是多麼打擊基層士氣，是否要為在媒體上的失言道歉？

蔡惠婷除了要求李世恭為失言道歉，同時也要求說明消防員背著重裝、氣瓶爬到28樓後，氣瓶還剩下幾bar？以及當天搜救隊員是否有攜帶備用氣瓶等。

李世恭對此未道歉，強調消防局曾在7、8、10年前辦過登梯比賽，比賽都是17、18樓的高度。李世恭說，媒體記者提問氣瓶這部分，他當時講的地方他承認沒有提到後續，不過當天同仁上去執行搜索任務，氣瓶量都有經過大隊管制站登錄，氣瓶壓力都是超過250bar，「他們上去了還是有返回地面管制站」。

李世恭表示，當時在媒體上沒有提到這塊，當然如果還要考量還要下來的部分，他承認「應該要帶備用氣瓶，會比較適當」，但不一定要用到備用氣瓶的氣，至於當天上樓搜救的隊員，上去後沒有帶備用氣瓶。

林彥甫不滿表示，李世恭局長竟然提登梯比賽，「請問當天火災狀況現場多麼嚴峻你知道嗎？」地板充滿焦油是多麼的滑、安全梯多黑，李世恭越解釋越糟糕，「原本失言給你解釋機會，結果說得更慘，包括沒帶備用氣瓶，等於證實就是單程車票，大家能安全下來真的非常幸運」。