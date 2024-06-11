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中市接連2天工地墜落1死1傷 勞檢處查出未依規定做這事

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市接兩天發生建築工地意外，造成一死一傷慘劇，據市府勞動檢查處調查，兩案都和建築工人在高空作業時，因未按規定綁上安全帶有關，致衍生意外，勞檢處將依違反職業安全衛生法，先予以停工要求改善，另並處3萬以上30萬元以下罰鍰。

勞檢處說，依職業安全衛生法，雇主對於在高度二公尺以上之高處作業，勞工有墜落之虞者，應使勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要之防護具，但經雇主採安全網等措施者，不在此限。這兩案工人都未依規定綁安全帶，雇主有責任。

勞檢處說，今天是鍾姓（44歲）工人在西屯區青海南街一處工地19樓執行塔吊爬升作業時，不慎失足墜落至1樓，當場無生命跡象，宣告死亡。

昨天則是呂姓工人（40歲）晚上6時許在地下室二樓組車道梁時，不慎跌落地下二至三樓間高約2.7公尺的車道，該員目前意識清楚，頭部受創傷，身上局部骨折。

勞工局將派員實施職業災害檢查後予以停工改善，違反職業安全衛生法部分，將處新臺幣3萬以上30萬元以下罰鍰。

台中市西屯區一處工地在今天中午傳出工安意外，一名工人跌落頭顱破裂身亡。圖／讀者提供
台中市西屯區一處工地在今天中午傳出工安意外，一名工人跌落頭顱破裂身亡。圖／讀者提供

工人 工安 建案

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