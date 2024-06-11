醉男牽腳踏車路倒平交道前睡著 嘉縣警護送回家

嘉縣張姓男子日前與友人喝酒，牽腳踏車要回家，到水上平交道前不勝酒力躺大馬路睡覺，警方獲報將人帶離送他回家；警方表示，還好不是躺平交道內，否則後果難料。

嘉義縣警察局水上分局今天發布新聞稿表示，日前發生一件離譜的事，5旬張男酒後牽著腳踏車回家，到水上鄉中興路平交道前竟倒在馬路中間睡覺，路人見狀報警處理。

警方指出，水上派出所員警到場將人扶至路邊，起初詢問其年籍資料，張男支支吾吾、口齒不清，無法說出詳細住家地址，最後警方在張男褲子口袋中內發現證件，才得以護送他返家。

警方強調，此次張男還好是躺在平交道前，若是躺在平交道內，恐怕員警還沒到人早已出事；呼籲民眾飲酒有節制，勿因飲酒過量致無法控制自身言行，衍生違法事端。

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