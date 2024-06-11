影／高雄2轎車擦撞波及早餐店 辮子健身妹露肚勁裝變亮點

何姓男子今天上午8時49分許駕車行經高雄市左營區南屏路，欲左轉至新正路時，未禮讓直行由張姓男子駕駛的轎車，兩車相撞後，何的車又衝至一旁的早餐店，所幸未波及其他客人，何、張兩人輕傷，何男車上綁辮子馬尾、身穿兩截式健身衣的女友一下車，好身材意外成現場亮點。

警方調查，何姓男子（57歲）今天上午8時49分許駕車沿南屏路快車道北向南行駛，欲左轉至新正路時，剛好張姓男子駕車搭載女友沿南屏路快車道南向北直行，何轉彎車未禮讓張的直行車，兩車當場相撞。

何男的車和張男的車碰撞後，又失控往衝向一旁的早餐店，推撞桌椅才停下，所幸當時無客人用餐；警方獲報趕抵現場，何、張二人僅受輕微擦挫傷。