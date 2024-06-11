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影／台中男穿女裝騎車吃饅頭 一不小心自摔仆街好糗

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市李姓男子昨天身穿女性削肩背心、喇叭褲，騎機車行經西屯區時，被其他用路人拍到，停等紅燈時單手吃饅頭，後來騎到半路時，李又伸手要拿饅頭，突然偏向失控，摔倒在地，全程都被其他用路人拍下，上傳網路頻道，引發熱議，警方表示，此案自述是車輛打滑，未與其他車輛碰撞。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」在今天下午上傳一段影片，影片中一名身穿女裝的機車騎士，被其他用路人拍到，行經西屯區西屯路二段時，先在停等紅燈時，單手拿饅頭在吃。

該名機車騎士接著又騎到行人穿越道，由外側切入內側車道，途中疑伸左手要拿饅頭，但因行車偏向，差點撞上路旁騎單車的用路人，機車騎士未閃避，當場跌在路中。

第六警分局表示，此案案發時間是昨天端午節下午1時許，李姓男子（28歲）騎機車，沿西屯路二段往洛陽路方向行駛，自述因車輛打滑不慎摔倒，並未與其他車輛發生碰撞，沒有酒精濃度，機車左側車身受損，初判肇因是車輛操作不當，詳細肇事原因，有待後續調查釐清。

台中市李姓男子昨天騎機車行經西屯區時，疑伸手拿饅頭，導致車輛偏向後自摔。
台中市李姓男子昨天騎機車行經西屯區時，疑伸手拿饅頭，導致車輛偏向後自摔。
台中市李姓男子昨天騎機車行經西屯區時，被拍到停車時拿饅頭在吃，騎車時疑伸手拿饅頭，導致車輛偏向後自摔。圖／摘自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台
台中市李姓男子昨天騎機車行經西屯區時，被拍到停車時拿饅頭在吃，騎車時疑伸手拿饅頭，導致車輛偏向後自摔。圖／摘自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台
台中市李姓男子昨天騎機車行經西屯區時，疑伸手拿饅頭，導致車輛偏向後自摔。
台中市李姓男子昨天騎機車行經西屯區時，疑伸手拿饅頭，導致車輛偏向後自摔。
台中市李姓男子昨天騎機車行經西屯區時，疑伸手拿饅頭，導致車輛偏向後自摔。
台中市李姓男子昨天騎機車行經西屯區時，疑伸手拿饅頭，導致車輛偏向後自摔。
台中市李姓男子昨天騎機車行經西屯區時，疑伸手拿饅頭，導致車輛偏向後自摔。圖／讀者提供
台中市李姓男子昨天騎機車行經西屯區時，疑伸手拿饅頭，導致車輛偏向後自摔。圖／讀者提供

影片 饅頭

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