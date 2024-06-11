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吸膠男拿刀砍傷老母闖民宅已就醫 警方加強巡邏

中央社／ 彰化11日電

彰化縣和美鎮1名黃男有吸食強力膠習慣，曾拿刀砍傷母親，還曾闖入民宅，引發民眾恐慌；警方則說，黃男因吸膠強制就醫，目前在醫院治療中，分局也在黃男住處設巡邏箱。

民主進步黨彰化縣議員賴清美今天接受媒體聯訪時說，黃男有吸食強力膠習慣，且常有脫軌舉動，像是曾拿著剪刀站在路中間指揮交通、闖入民宅，以及拿刀砍傷自己母親及放火燒掉住處，也曾跑到她的服務處大吵大鬧。

賴清美指出，黃男雖曾多次遭判刑及強制送醫，但效果不彰，男子上個月被強制送進療養院，但半年後還是得再轉院，黃男行為已引發鄰居恐慌，大家人心惶惶。

彰化縣警察局和美分局說明，黃男今年5月出獄後，又因吸食強力膠被查獲，警方通報縣府社會處及衛生局，經家屬同意安排黃男強制就醫，目前仍留院治療中，分局已在黃男住家對面設巡邏箱，要求員警加強巡邏及探訪，就近隨時掌握狀況。

強制就醫

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