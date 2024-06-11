快訊

共軍前艦長開快艇闖淡水河 海巡署認疏失開鍘「分署長到雷操手10人」

獨／為2年前不動產投資案？新光人壽傳遭檢調搜索 新壽：會發重訊說明

中職／邱丹國道酒駕自撞 桃猿：即日解除合約

聽新聞
test
0:00 / 0:00

偷裝GPS掌握婚變妻兒行蹤 新北男妨害秘密起訴

聯合報／ 蔣永佑／新北即時報導

新北市中和一名謝姓男子，去年2月起與楊姓妻子感情生變，今年1月才離婚，但楊女自去年6月起便與兒子搬離中和住處。不料謝男為得知妻兒行蹤，竟擅自在楊女機車偷裝GPS追蹤器，透過手機掌握2人行蹤。新北地檢署依涉嫌刑法妨害秘密罪章的無故以電磁紀錄竊錄他人非公開活動罪起訴謝男。

檢警調查，謝男與楊女於去年12月7日合意離婚，今年1月2日完成離婚登記，但自去年2月間便已感情生變，楊女在去年6月間，便與兒子搬離新北市中和住處，並拒絕將新的地址、手機號碼等告知謝男，雙方僅以通訊軟體聯繫。

去年10月底、11月初，謝男多次在通訊軟體上，質問楊女「他們住哪？地址？變失蹤人口？」「請給我小孩新的電話及居住地址」等語，但楊女依然不為所動。謝男於是在去年約11月8日前，將1台具有GPS衛星定位追蹤功能的MITAG全球定位器，偷裝在楊女平日使用的機車車牌與擋泥板間隙中。

謝男透過GPS追蹤器以藍芽連線至個人手機，便可透過應用程式知悉追蹤器所在位置。但楊女隨即在去年11月11日下午3時30分許，便發現被偷裝在機車上的GPS追蹤器而報警。

檢警自楊女機車上的GPS追蹤器，查出其驗證用的手機號碼，恰與謝男手機末三碼相同，加上兩人兒子曾收到末三碼相同的0932門號來電，經調閱申辦資料，確認就是謝男所持有的門號，謝男見狀也只能俯首認罪。

一名謝姓男子為得知婚變離家的妻兒行蹤，竟在妻子機車內偷裝GPS追蹤器，遭新北地檢署依妨害秘密罪嫌起訴。示意圖。聯合報系資料照
一名謝姓男子為得知婚變離家的妻兒行蹤，竟在妻子機車內偷裝GPS追蹤器，遭新北地檢署依妨害秘密罪嫌起訴。示意圖。聯合報系資料照

GPS 中和

延伸閱讀

侯友宜再釋利多 新北鄰里志工補助費調高至4100元

親綠民團延續「青鳥行動」 將前進新北辦集會

男星替離婚爸媽安排同一間房 網炸鍋轟：不懂事還以為很幽默

老公販毒坐牢還不讓她名列訃聞 人妻獨扛育子壓力受不了要離婚

相關新聞

台中工安意外！西屯區新建案1工人18樓墜地頭破身亡

台中市西屯區青海路一處住宅大樓工地，在今天中午傳出工人從高樓層墜落的意外，工人年約40多歲，救護車到場時，工人已頭顱破裂...

彰化吸膠男不僅露鳥…曾縱火還砍媽媽刺路人 鄰居惶恐嘆不定時炸彈

彰化縣一名61歲黃姓男子長期吸膠犯案累累，曾放火燒屋、砍母親、持刀刺傷路人，甚至一邊吸膠一邊走進鄰居店面露鳥，他上月又二...

影／台中男穿女裝騎車吃饅頭 一不小心自摔仆街好糗

台中市李姓男子昨天身穿女性削肩背心、喇叭褲，騎機車行經西屯區時，被其他用路人拍到，停等紅燈時單手吃饅頭，後來騎到半路時，...

偷裝GPS掌握婚變妻兒行蹤 新北男妨害秘密起訴

新北市中和一名謝姓男子，去年2月起與楊姓妻子感情生變，今年1月才離婚，但楊女自去年6月起便與兒子搬離中和住處。不料謝男為...

疑神龕電線走火引祝融 板橋鐵皮工廠起火濃煙竄天

新北市板橋區大觀路1間鐵皮工廠今天上午9時許突然發生火警。消防人員獲報趕往灌救，半路上就發現直竄天際的黑煙。消防人員到場...

高雄警排解糾紛遭美工刀突襲肌腱斷裂、神經損傷 凶嫌重判7年半

高雄31歲何姓男子去年不滿邱姓友人要他搬家，雙方爆發爭執，小港分局巡佐洪豪華、警員趙健雄據報到場後，何男卻持美工刀襲警，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。