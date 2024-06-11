偷裝GPS掌握婚變妻兒行蹤 新北男妨害秘密起訴

新北市中和一名謝姓男子，去年2月起與楊姓妻子感情生變，今年1月才離婚，但楊女自去年6月起便與兒子搬離中和住處。不料謝男為得知妻兒行蹤，竟擅自在楊女機車偷裝GPS追蹤器，透過手機掌握2人行蹤。新北地檢署依涉嫌刑法妨害秘密罪章的無故以電磁紀錄竊錄他人非公開活動罪起訴謝男。

檢警調查，謝男與楊女於去年12月7日合意離婚，今年1月2日完成離婚登記，但自去年2月間便已感情生變，楊女在去年6月間，便與兒子搬離新北市中和住處，並拒絕將新的地址、手機號碼等告知謝男，雙方僅以通訊軟體聯繫。

去年10月底、11月初，謝男多次在通訊軟體上，質問楊女「他們住哪？地址？變失蹤人口？」「請給我小孩新的電話及居住地址」等語，但楊女依然不為所動。謝男於是在去年約11月8日前，將1台具有GPS衛星定位追蹤功能的MITAG全球定位器，偷裝在楊女平日使用的機車車牌與擋泥板間隙中。

謝男透過GPS追蹤器以藍芽連線至個人手機，便可透過應用程式知悉追蹤器所在位置。但楊女隨即在去年11月11日下午3時30分許，便發現被偷裝在機車上的GPS追蹤器而報警。