高雄警排解糾紛遭美工刀突襲肌腱斷裂、神經損傷 凶嫌重判7年半

高雄31歲何姓男子去年不滿邱姓友人要他搬家，雙方爆發爭執，小港分局巡佐洪豪華、警員趙健雄據報到場後，何男卻持美工刀襲警，趙臉部、手部遭劃傷，送醫後有肌腱斷裂、神經損傷，所幸急救後無生命危險。法院審理後，依殺人未遂判何男7年6月。

檢警調查，何男從事回收食用廢油工作，因居無定所，暫住在邱姓友人住處，去年12月4日凌晨2時許，邱男希望何男搬離，何不滿與邱男爆發爭執。

邱男報警後，小港分局漢民派出所接獲通報，由巡佐洪豪華、警員趙健雄立即到場處理，兩人要何男出示證件，並勸何男搬離邱男住處，沒料何卻持預藏的美工刀，朝趙健雄臉部揮砍。

當時趙員臉部已被美工刀劃傷，他伸手要擋住何男，兩人跌落房間的床上，趙原本想要奪下美工刀，何卻立即換手，又以左手持刀朝趙員左耳、脖子、右手臂揮砍，一旁的洪姓巡佐上前阻止時，趙員已被劃傷，緊急送往醫院急救。

趙送醫後，診斷發現雙上肢、左耳、顏面多處開放性傷口、右耳外傷性撕裂、下唇及顏面深度撕裂、右前臂深度撕裂併肌腱斷裂及神經肌肉損傷等傷害，所幸送醫及時撿回一命，何則被到場支援警力壓制逮捕。

雄檢當時認為何男持刀攻擊執行公務的員警罪嫌重大，為保護警員執勤安全，馬上向法院聲押何男獲准，並依殺人未遂罪嫌起訴。

高雄地院審理時，何男稱當時是情緒失控才會拿美工刀傷人，並沒有要致員警於死；但法官依據員警密錄器畫面，認為當時兩名警員僅要求何男出示證件，並搬離租屋處，雙方並無肢體衝突，何卻持刀攻擊員警，直到洪姓巡佐阻止才停手，可見當時何有致趙姓警員於死的犯意。