遇皮膚病嫖客、生理期也得接客 越女來台惡夢遇貴人獲救

年僅20餘歲的越南籍女子小翠落入假仲介真賣淫集團的陷阱，搭機來台當看護，連要照顧的老人都沒看過，就被載往養生館拘禁賣淫，9個月內，遇皮膚病或有性癖好的嫖客，都由她接客，連生理期來都得上場，若有不從，手腳常被打到瘀青，因處境堪憐，遇「好心人」暗中通報移民署，才終於獲救。

高雄市苓雅區一家標榜護膚的SPA養生館，暗中從事色情，以「店裡有幾個新妹妹；漂亮很會聊天、身材好」的文宣、附上爆乳女郎、長髮氣質女等多張照片對外攬客。

殊不知，這家養生館的陳姓夫妻竟是人口販運集團成員，越南籍的小翠以為來台當陳女的公公看護，沒想到，來台第一天就被拘禁在養生館，過著慘絕人寰的賣淫日子。

據了解，因養生館生意頗佳，有性癖好、皮膚病的嫖客也趨之若鶩，其他女服務生避之唯恐不及，不願接客，陳女逼迫小翠服務，連生理期也不放過，每日接客5至10人。

小翠遇怪怪的老客人點名，一度拒絕接客，慘遭陳氏夫妻用手掐或毆打，常帶著瘀青傷痕上場服務，9個月賺來的皮肉錢30餘萬元都被陳氏夫妻私吞，沒拿到半毛錢，有「好心人」看不慣小翠遭凌虐情形，暗中向移民署高雄市專勤隊通報，小翠才順利獲救。