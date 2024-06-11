勒索連鎖速食業者匯30萬否則隨機下毒 女子涉恐嚇取財未遂遭起訴

去年，一名葛姓女子數次恐嚇某連鎖速食業者30萬元，否則將隨機在餐點下毒，業者報警處理，調整銷售作業流程。台北地檢署偵辦，從IP位置找出葛女為留言者，今依涉犯恐嚇取財未遂起訴葛女。

檢方指出，去年3月間，葛女涉嫌數次在一間速食業者官網客服頁面，留言要求業者匯款30萬至指定帳戶，否則將隨機在餐點下毒的訊息，藉此恐嚇索討金錢。

受恐嚇的速食業者因害怕商譽和財務損失，立即調整外送平台的銷售作業流程，未按照葛女要求給付30萬元，並報案處案，案件由刑事警察局移送北檢偵辦。