8旬婦在台南轉運站遭大力踹攻擊 交通局：已強化保護措施

今天上午台南轉運站站內發生疑似情緒異常民眾攻擊站內旅客事件，所幸客運公司和站方保全第一時間依SOP處置得宜，員警到場後，將情緒異常民眾強制送醫，受波及的民眾也沒有大礙，台南市政府交通局將全面督導各轉運站的委外營運業者加強相關緊急處置保護乘客的安全措施。

南市府交通局公共運輸處表示，11日上午7時30分左右，一名女子原於站內休息，起身離去時突然無故以腳及手上提袋攻擊其他候車旅客，客運公司站務人員立即報警。該名女子隨即步出站外，又作勢攻擊路過行人，一旁轉運站保全則迅速上前阻攔，此時員警也到場接手處理。

據民眾在社群網站陳述，當時受害者在候車室坐著等待，加害者原本也在角落，後來起身出去，再進來就往受害出腳，踹到肋骨位置，然後就淡定走到路邊抽菸，受害者驚魂未定，趕緊聯繫警察到場處理；被害人是自高雄80多歲老奶奶，被踹很大力。

公共運輸處表示，本次事件所幸客運公司站務員和轉運站保全人員機警處置得宜，並依平時訓練的SOP程序，第一時間通報警方，保全則確認對方無攻擊性武器後，迅速制止對方行為，阻止進一步的危害。

公共運輸處指出，現場受到攻擊的民眾均無大礙已自行離去，後續如有必要，將請轉運站營運廠商配合警方偵查，受害民眾如有相關需求也會請站方予以協助。至於出現攻擊行為的女子，疑似情緒不穩，已由警方送醫。