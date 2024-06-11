再傳自行車死亡車禍 17歲女學生捲入右轉水泥車輪下喪命
台南永康區昨下午4點發生一起死亡車禍，一名17歲女學生騎乘自行車行經永平街西往東方向直行時，不慎與欲右轉永大路二段北往南方向的混凝土攪拌車發生碰撞，女騎士當場被捲入車底，警消獲報抵達，緊急將女騎士送醫急救，最後仍因傷重不治。
永康警方表示，昨下午4點24分獲報，永康區永大路二段與永平街口發生一起交通事故，員警抵達時，發現騎乘自行車的17歲詹姓女學生卡在混凝土攪拌車車輪下，現場自行車物品、零件散落一地，詹女緊急送醫後仍不治。
警方初步調查，詹女疑因沿永平街西往東方向直行時，與準備右轉永大路二段的42歲羅姓混凝土攪拌車駕駛發生碰撞，羅姓駕駛酒測值為0，詳細車禍事故原因有待進一步調查釐清。
永康警方也呼籲，大型車駕駛行經路口時務必減速慢行，起步及轉彎時應擺頭確認，避免視野死角，騎士或行人遇到大型車務必保持安全距離，避免進入大型車視線死角及內輪差盲區，以維自身安全。
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