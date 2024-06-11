影／男送女同事回家少頂安全帽 他順手偷…被逮後還辯是「借」

蕭姓男子日前騎車載女同事回家，孰料沒有多的安全帽，竟然在中正區巷弄逕自拿走他人車上的安全帽後離去，遭偷竊的是一名髮型設計師，他不敢相信放在店外的機車安全帽也會被偷，氣得報警。警方循線找到蕭男，並取回遭竊贓物，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

中正二警方日前接獲報案，許姓男子（26歲）稱是和平西路一段巷弄內的理髮師，把機車停在店外，安全帽放在機車上，孰料下班後發現安全帽不翼而飛，調閱監視器畫面才發現被人偷走，並抱怨安全帽價值不菲，要價2000元。

警方根據車牌循線找到竊財蕭男（43歲），他供稱沒有偷竊犯意，是因為臨時缺一頂安全帽才「借」走，事後要返還安全帽，但一直沒有時間，由於偷竊跟返還日期相差超過一周，警方不認同他說詞，警詢後依竊盜罪嫌送辦。