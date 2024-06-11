影／男送女同事回家少頂安全帽 他順手偷…被逮後還辯是「借」
蕭姓男子日前騎車載女同事回家，孰料沒有多的安全帽，竟然在中正區巷弄逕自拿走他人車上的安全帽後離去，遭偷竊的是一名髮型設計師，他不敢相信放在店外的機車安全帽也會被偷，氣得報警。警方循線找到蕭男，並取回遭竊贓物，警詢後依竊盜罪嫌送辦。
中正二警方日前接獲報案，許姓男子（26歲）稱是和平西路一段巷弄內的理髮師，把機車停在店外，安全帽放在機車上，孰料下班後發現安全帽不翼而飛，調閱監視器畫面才發現被人偷走，並抱怨安全帽價值不菲，要價2000元。
警方根據車牌循線找到竊財蕭男（43歲），他供稱沒有偷竊犯意，是因為臨時缺一頂安全帽才「借」走，事後要返還安全帽，但一直沒有時間，由於偷竊跟返還日期相差超過一周，警方不認同他說詞，警詢後依竊盜罪嫌送辦。
據了解，蕭男在工地打零工，當天碰巧在工地遇到一名女同事，聽聞對方身體不舒服，下班後自告奮勇載她返家，孰料安全帽只有一頂，於是順道偷了一頂；而安全帽失主許男事後早已重新買一頂新的安全帽。
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